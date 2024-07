Tagasi 25.07.24, 06:00 Noorel ministril on võimalus vanu tööstureid üllatada Eraldi tööstusministri, täpsemalt majandus- ja tööstusministri, nimetamine uue valitsuse koosseisu näitab väärt tahet, kuid suuremaks peoks esialgu põhjust ei ole, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Noorel ministril on võimalus vanu tööstureid üllatada Foto: Anti Veermaa

Tööstusministri ametisse nimetamist soovitasid elektroonikatööstuse liit ja masinatööstuse liit juba 2021. aastal ning seda on soovitanud nii varem kui hiljem mitmed nimekad töösturid. Nüüd see siis juhtus. Noorel reformierakondlasest ministril Erkki Keldol on kindlasti võimalus vanu tööstureid üllatada. Näidata, et “tööstusminister” ei jää pelgaks sõnaks kabineti uksel.

