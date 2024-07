Tagasi 30.07.24, 06:00 Ebaselgus ja -õiglus saboteerib kabotaaži Kui Euroopa Liidus kokku lepitud õigusruum näeb mingis majandusvaldkonnas ette kohalike ettevõtete kaitse, siis peaks see kaitse ka seaduse mõtte kohaselt toimima, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Ebaselgus ja -õiglus saboteerib kabotaaži Foto: Anti Veermaa

Ettevõtjale kõige saatanlikum olukord on ebaselgus mängureeglites. Riik peaks vabas turumajanduses sekkuma põhimõtteliselt võimalikult vähe, ent kui turureeglid on kord juba kehtestatud, tuleb neist ka kinni pidada. Ja kui seaduse säte on mingite lünkade või nüansside tõttu eemaldunud seaduse mõttest, tuleb need asjad korda teha.

