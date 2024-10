Kuuma konflikti taustal tuleb hoida külma pead

Lähis-Ida kuum konflikt tuletab meile valu, tule ja verega meelde, et agressiivse naabri kõrval elades tuleb väikeriigil oma eksistentsi eest seista ja demokraatiat kaitsta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kohe möödub aasta Gaza sektorit valitseva Hamasi raketirünnakust Iisraelile , selle võitlejate sisenemisest riiki ning ligi kahe ja poolesaja eri rahvusest ning kodakondsusega inimese pantvangistamisest – neist ligi 100 saatus on tänaseni teadmata. Iisrael on vastanud sõjategevusega Gazas. Sõja uus vaatus algas pärast Iisraeli maavägede operatsiooni algust Lõuna-Liibanonis , kus võideldakse seda valitseva rühmitusega Hezbollah. Lähis-Ida on sõjas.