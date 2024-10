“Julgeks pakkuda, et me oleme paari-kolme aasta pärast Euroopa üks kõige kiiremini kasvavaid majandusi," ütles Äripäeva raadios LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu. See sõnum näib pigem reaalsust eiravat. Esmapilgul.