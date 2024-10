Tagasi 23.10.24, 14:47 LHV juht: paari aasta pärast oleme Euroopa üks kõige kiiremini kasvavaid majandusi LHV juhatuse esimees Madis Toomsalu usub Eesti majanduskasvu ja näeb tulevikku väga heledates toonides.

Madis Toomsalu Foto: Priit Simson / Ekspress Meedia / Delfi

Toomsalu sõnul on Eesti majanduslangusest juba väljas või kohe välja astumas. Veel arvab ta, et meie majandus ei jää staatiliseks, vaid liigub aina rohkem üles.

"Ennustamine on väga tänamatu töö, aga ma julgeks pakkuda, et me oleme paari-kolme aasta pärast Euroopa üks kõige kiiremini kasvavaid majandusi," rääkis Toomsalu.

Intervjueeris Juhan Lang.

LHV juhatuse esimees: me oleme paari aasta pärast Euroopa üks kõige kiiremini kasvavaid majandusi

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun