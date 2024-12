Tagasi 20.12.24, 11:32 Telia ragistab Lätis riigiga ja võib ühisäridest väljuda Rootsi telekom Telia ragistab Lätis valitsusega, kes tahab ühise ettevõttega suuremalt kaitsetööstuse valdkonnas tegutseda. Telia jaoks ei tule see kõne alla.

Foto: TT NEWS AGENCY/Scanpix

Rootsi majandusleht Dagens Industri kirjutab, et tüli on jõudnud ministrite tasemele, asjaga tegelevad peaministrid, kaitseministrid ja välisministrid ning lauale on jõudnud väljaostuettepanek.