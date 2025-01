Surnud ringid, mis tuleb ära lõhkuda

Tuleb mõista, et iga ettevõtlusele öeldud “ei” viib elu maapiirkondadest minema, riik ei ole ettevõtja ega töökohtade looja, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Põlvamaal suletakse veebruarist kaks väikepoodi, Leevakul ja Verioral, ning seal elavatel inimestel tuleb hakata kaugemal poes käima. Kohalikud on nördinud ja sotsiaalmeedia vahendusel tuntakse üleriigilise ajakirjanduse uudiskünnise ületanud sõnumile kaasa. Eesti on väike, sarnaseid teemasid on päevakorral mujalgi.