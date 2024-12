Tagasi 02.12.24, 06:00 Andi Hektor: fosforiidisõjas surma ei saa Meie ühiskonnal on fosforiidisõja trauma. Aga trauma puhul me ju ei unista sellest, et tardume igipõlisesse ohvri rolli, kirjutab füüsik ja ettevõtja Andi Hektor.

Füüsik ja ettevõtja Andi Hektor. Foto: Liis Treimann

Viimasel paaril kümnendil on Eesti jõukus kiirelt kasvanud. Kas aga kasv on olnud piisav, et toime tulla olukorraga, kus kaitse- ja sotsiaalkulutused ühe töötava inimese kohta väga kiirelt paisuvad? Kas saaks abi kohalikust keskkonnaressursist, et sealt midagi näpistada keerulises olukorras?