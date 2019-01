I&T Metall rõõmustab keerukate tellimuste üle

Tartu ettevõte I&T Metall valmistab töömahukaid ja kõrge täpsusega detaile kaasaegsetel CNC-töötlemiskeskustel. Omas valdkonnas on ettevõte keskendunud väikeseeriate ning eritellimuste teostamisele. See tähendab ühtlasi, et igav selles ettevõttes ei hakka – tellimuste lahendamine pakub töötajatele väljakutseid ning rutiini üle kurta ei saa, kuna suurem masstoodang pole selle ettevõtte rida.

"Põhiline, mida me müüme, on on meie oskused ja töö, mitte materjal,“ selgitas ettevõtte juht Indrek Lüüs. "Materjali osakaal meie tootehinnas on suhteliselt väike.“

Kuigi I&T Metall on viimastel aastatel keskendunud eelkõige alumiiniumi ja roostevaba terase töötlemisele, suudab ettevõte töödelda pea kõiki materjale, mis üleüldse on mehhaaniliselt töödeldav, alates tavaterasest värviliste metallide ning komposiitmaterjalideni.

Ettevõtte juht Indrek Lüüs Foto: Indrek Kangro Jaga lugu:

Indrek Lüüs , I&T Metalli juht I&T Metall on kaasaegsetesse seadmetesse panustanud juba ettevõtte loomisest alates, neid tasapisi uuendades ning välja vahetades, et masinate tase käiks käsikäes vajalike tootmismahtude ning kvaliteedinõuetega.

Töötlemisprotsesside jaoks on olemas ülitäpsed CNC-pingid ning muud seadmed, mida erinevates tööetappides tarvis. Toodetakse just seda, mida parasjagu klientidel vaja, alates prototüüpidest väiksemate ning suuremate seeriateni, üksikdetailidest kuni keerukamate komplektideni. Koostöös partneritega pakutakse tellijatele enamikku lõiketöötlus-, termika- ja pinnakatteprotsesse.

Tellijaid seinast seina

Aastal 1994 alustas ettevõte allhankega firmale, kes valmistas Nokiale tootmisliinide seadmeid. Järgnevatel aastatel on ettevõtte partneriteks olnud erinevad hüdraulika- ja automaatikaseadmete tootjad, valmistatud on detaile nii lennundus- kui ka laevatehnika tootjatele, tellijaid on olnud alates naftatööstusest kuni meditsiinitehnika tootjate ja kaitsetööstuseni. "Meid on jah üles leidnud üsna erinevate sektorite tellijad. Tundub, et 25 tegutsemisaastaga on meist kujunenud positiivne kuvand ning meist teatakse, et me suudame keerulisi tellimusi täita,“ rääkis Lüüs.

Nagu allhankefirmade puhul tavaks, töötab I&T Metall tellimuspõhiselt. Oma toodet kui sellist pole ettevõttel olnud, keskendutakse klientide soovidele. "Meie tööprotsess on selline, et esmalt saame päringu, siis arutame lahenduse ettevõttes läbi ja pakume välja oma hinna ja tähtaja. Kui see kliendile sobib, siis saame kokkuleppele,“ rääkis Lüüs.

Täna läheb ettevõtte toodangu põhiosa meditsiinitehnika tööstusele. Samas on Lüüsi sõnul põhimõtteliselt teretulnud kõik keerukad eritellimused, mille teostamine jääb ettevõttes kasutatavate masinate võimekuse piiridesse.

Kaasaegsetesse seadmetesse on I&T Metall panustanud juba ettevõtte loomisest alates, neid tasapisi uuendades ning välja vahetades, et masinate tase käiks käsikäes vajalike tootmismahtude ning kvaliteedinõuetega. Eelmisest suvest alates on I&T Metallil ka ISO 9001 sertifikaat, mis kinnitab, et ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem vastab kehtestatud standarditele.

Vaikne kasv

Kui I&T Metall 1994. aastal loodi, ei olnud ettevõttel paari kuu vältel ühtegi oma töötajat, tööpinki ega tootmisvahendit. Veel sama aasta sees aga võeti rendile esimene CNC-pink ja asuti rendipinnale Tartu Teaduspargis. Kümme aastat hiljem töötas ettevõte juba kuue moodsa töötlemiskeskusega ning praeguseks on neid kokku kümme.

Nii kuidas vajadust, on mõningaid tööpinke aja jooksul juurde tulnud ning mõned algusaastate omad on ka maha müüdud. "Varasemate nõuded ja täpsus on aegunud, tööviljakus ja võimed ei vasta enam tänapäevastele nõuetele,“ selgitas Lüüs. Uusim I&T Metalli omanduses olev masin on soetatud aastal 2016 – tegemist on kaasaegse 5-teljelise arvutijuhtimisega CNC-pingiga, mis omaaegsete analoogidega võrreldes on taas suur samm edasi.

Enda sõnul ei olnud ettevõtte juhil asutamise hetkel aimugi, kuhu tema loodud ettevõte kunagi jõuab. "Ma lihtsalt otsustasin siis, et ma teen seda ja ettevõte on sellest alates edasi arenenud,“ rääkis Lüüs. Mingit revolutsioonilist arenguhüpet pole ettevõttes juhi sõnul olnud, pigem on edasi liigutud tasapisi kuid stabiilselt.

Üks olulisi verstaposte ette­võtte ajaloos on oma isiklikku hoonesse kolimine aastal 2004, mis tegi lõpu erinevatel rendipindadel laveerimisele. Käesoleval aastal on plaanis läbi viia mahukas laienemine, mille tulemusel peaks ettevõtte tootmispind kahekordistuma. Laienemise eesmärgiks pole siiski hakata tohutult tootmismahtu kasvatama, vaid lihtsalt olla valmis uutele seadmetele ruumi tegemiseks, juhul kui see vajadus taas tekib. „Teeme kõigepealt tootmispinna, et saaks vajaduspõhiselt hakata uusi seadmeid juurde muretsema. Siis kui tuleb töö, mis vajab uusi seadmeid, siis me need ka ostame. Kasvame orgaaniliselt ja rahulikult. Väga hulljulgeid riske me võtta ei taha. Masu on veel meeles,“ rääkis Lüüs. Igatahes kui kõik sujub, siis saab ettevõte oma 25. tegutsemisaasta täitumist tähistada tänavu sügisel koos tootmishoone laienduse valmimisega.

Mõnus sisekliima

Ettevõtte stabiilsuse võtmeks on juhataja sõnul olnud põhjus, et keskendutakse sellele, mida osatakse hästi teha. "Meie kvaliteet, tarnetähtajad ja hinnad on klientidele sobinud,“ loetles Lüüs firma eduks olulisi märksõnu. I&T metalli tehnoloog Jaanus Allas lisas omalt poolt veel ühe nüansi: "Eks firma nägu ja tegu ja olek on suuresti juhi kujundada. Indrek Lüüsil on asjadest oma kindel arvamus ja arusaam, mis on seda ettevõtet kursil hoidnud ning kokkuvõttes edu toonud. Ja ka töötajale on see päris hea koht, kus töötada. Oleku mõttes on IT Metall üsna mõnus ettevõte,“ arvas Allas.

Kõige pikema staažiga töötaja on I&T Metallis püsinud juba 25 aastat – tööle asus ta samal aastal, kui ettevõte loodi, ning töötab tänaseni. Töötajate lahkumine on selles ettevõttes üleüldse pigem erand. "Kes tuleb, see jääb, äraminejaid on vähe. Saame omavahel hästi läbi. Võib öelda, et natuke oleme nagu oma pere – eriti kui arvestada, et mõned meie vanemad töölised on juba lapsepõlvest peale sõbrad ning samast linnaosast pärit. See kõik soodustab sellist oma kamba olekut,“ rääkis Allas.

"Paaril juhul on meile tööle tulnud juba ka teine põlvkond ja isa kõrval töötab ka poeg. See näitab, et siia tahetakse tulla. Õhkkond on positiivne ja intriige pole olnud,“ lisas Lüüs.

Allase hinnangul teeb töötamise I&T Metallis huvitavaks eelkõige võimalus enda mõtlemisvõimet arendada. "Kuna ma olen tehnoloog, siis olen ma päris paljude keerukate detailide valmimise protsessi läbiviija. Rutiini ei saa tekkida, sest kogu aeg tulevad uued väljakutsed peale. Tore tunne on, kui saad mingi keeruka asja valmis. Väljakutse pool on see, mis pakub selles ettevõttes rahuldust,“ arvas Allas. Kuna tellijateks on kliendid üsna erinevatest valdkondadest, saab I&T Metallis kursis olla ka sellega, mida ja kuidas maailmas üleüldse tehakse ning kuidas tehnoloogiline pool areneb.

Foto: Indrek Kangro Jaga lugu:

Sellest, milleks on võimeline I&T Metalli masina­park, saab aimu ettevõtte kodulehelt www.itmetall.ee