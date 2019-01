Auto kasutusõiguse jaanipäevaks loosisime välja meie FB-fännide vahel. Jaga lugu:

Pereettevõte Hiteh on kasvanud 30 aastaga Eesti suurimaks autoremonditöökojaks

Hiteh Autoteenindus OÜ sai alguse 1989. aastal, mis teeb ettevõttest Eesti kõige kauem töötanud autoremonditöökoja. Kolme aastakümnega on Hiteh kasvanud ka suurimaks autode kereremondiga tegelevaks töökojaks, kust käib aastas läbi enam kui 6000 masinat.

„Oleme sõltumatu autoremondiettevõte, mis on rajatud Eesti kapitalile ja kuulub algusest kuni tänaseni samadele omanikele. Tegemist on ühe vähese näitega tänapäeva Eesti perekonnaäridest, kus vanem põlvkond annab ettevõtte edasi nooremale põlvkonnale,” tutvustab ettevõtte juhatuse liige ja tegevjuht Raul Põdersalu.

Hiteh Autoteenindus OÜ on üks osa Hiteh kontsernist, kuhu kuuluvad veel Hiteh AS, Hiteh Kinnisvara, Värvifoorum OÜ ja noorima sõsarana sel aastal asutatud Hiteh Classic OÜ. Tallinnas ja Tartus tegutseva Värvifoorumi eesmärgiks on pakkuda parimaid lahendusi värvitöökodadele, tööstussektorile ja autopesulatele, varustades regulaarselt üle Eesti ligikaudu 300 ettevõtet.

Kuidas sai Hiteh alguse? 8. juunil 1989. aastal asutati Tootmis-teeninduskooperatiiv Hiteh. Nimi Hiteh tuli sõnadest Hiiu Tehnika, sest tegevust alustati Hiiul asuvas kodugaraažis. Asuti pakkuma remonditeenuseid välismaisetele autodele olukorras, kus valdav enamus autopargist oli nõukogudeaegne. Samuti müüdi varuosi ning autovärve. Autovärvide ja tehnoloogia müügi osakonnast arenes 1997. aastal välja praegune sidusfirma Värvifoorum ning 1998. aastal loodi Hitehi tütarfirma Hiteh Autoteenindus, mis tegeleb autoremondiga lukksepa- ja hooldustöödest kuni kereremondi ning värvimiseni.

Hiteh Classic OÜ juhi Toomas Kriisa sõnul tegeleb uus ettevõte klassikaliste autode taastamisega ning sai alguse kunagisest unistusest saada 1968. aasta Pontiac Catalina omanikuks. Kui see auto lõpuks 14 aastat tagasi Ebay oksjonilt USA-st Eestisse jõudis, selgus, et auto vajab põhjalikku taastamist. Taastamistööde käigus tekkis mitu huvilist, kes samasugust teenust vajasid ning edasi levis info ka Soome lahe teisele kaldale. Tänaseks on Eesti vanasõidukiregistrisse kantud üle 10 Hitehis taastatud auto ning vähemalt samapalju on tehtud ka taastamisprojekte välismaale. Seetõttu otsustatigi selle aasta algusest registreerida Hiteh Classic eraldi ettevõttena, mis on spetsialiseerunud vanasõidukite taastamisele, hooldusele ja remondile.

Igas kuus värvitakse Hiteh Autoteeninduse kolmes esinduses Harjumaal kokku 300–350 autot. „Sellist mahtu teistel ei ole. Meie käive jääb küll automarkide esindustele alla, aga seda seetõttu, et tegutseme ainult teenuse osutamisega ega müü autosid,” selgitab Põdersalu, lisades, et täna toimetatakse Mustamäel asuvas peamajas, Lasnamäel ning Sauel. Kõige uuem teeninduskeskus on Sauel, mis on küll suuruselt kõige pisem ning samas ruutmeetri kohta kõige tublim. Lasnamäe töökojas omame võimekust värvida ka suuregabariidilisi sõidukeid, sh. soomustransportööre, veokeid ja busse.

Aastate jooksul on ettevõte pidanud küll ka plaani Tartusse või mujale keskust rajada, kuid analüüsi tulemus ütleb, et see ei ole tõenäoliselt kuigi otstarbekas. „Esiteks tuleb 75% remonttööde rahast Tallinnast ja Harjumaalt ning teiseks on Eesti piisavalt väike, et suudame telefoni ja interneti teel klientidega kokku leppida masina toomise meie juurde. Aitame ikka oma kliente ka transpordiga, kui neil pole endal võimalik sõidukit teenindusse tuua. Kui kunagi oli suureks uudiseks see, et klient ei pea enam kindlustusseltsiga asju ajama, sest töökoda saab teha seda tema eest, siis nüüd ei pea ise autotki teenindusse tooma, vaid saab selle loovutada remondiks ka mujal.”

Häid inimesi tuleb osata hinnata

Hiteh Autoteeninduses töötab ligi 55 inimest. Põdersalu sõnul ei ole heade töötajate leidmine olnud keeruline, sest ettevõtte põhimõtteks on, et inimestel peab olema tööl hea olla ja kõik olulised faktorid heaks töötamiseks balansis: palk, töötingimused ja kollektiiv. See on ka põhjuseks, miks on töötajate keskmiseks tööstaažiks 7–8 aastat, aga on ka neid, kes on mujal leiba proovides leidnud taas tee Hitehisse. Ja mõned isegi juba kolmandat korda. „Oleme läinud seda teed, et oleme nõus, kui inimene tahab proovida uusi väljakutseid, aga siis otsustab tagasi tulla. Meie ootame häid inimesi alati tagasi ning siis on nii meie kui ka tema süda rahul.”

Üheks põhjuseks, miks inimestele meeldib Hitehis töötada, on inimeste võrdsus ja juhtkonna ning töötajate aktiivne omavaheline suhtlus. Juhtkonna struktuur on väga õhuke ehk kogu administratsiooni moodustavad raamatupidaja, tegevjuht ning assistent. Ülejäänud on oskustöölised, kes vahendavad teenust või tegelevad tootmisega.

Ettevõttes peetakse oluliseks ausust nii omavahel kui ka klientidega suheldes. Veidi keeruliseks teeb tegevjuhi sõnul turuolukorra tänane varimajandus, kus paljudes pisikestes töökodades makstakse töötajatele palka mustalt. „Aga meie oleme algusest peale ausalt tegutsenud ja selliste asjadega ei tegele. See ei ole meie rida. Leiame, et aus ametlik ja stabiilne sissetulek on kasuks ka töötajatele, sest see aitab neil näiteks vajaduse korral võtta liisinguid või laene.”

Hiteh Autoteeninduse töömaht on aasta-aastalt kasvanud ning koos sellega on soetatud juurde pidevalt uusi seadmeid. Heade tööriistade ja modernsete masinatega samaväärselt oluliseks peetakse ka erialaseid koolitusi, mida kahjuks ameti- ja kõrgkoolid ei paku. Seetõttu osaletakse meelsasti tootjate korraldatavatel õppepäevadel, tänu millele on saadud palju uusi teadmisi ning kogemusi uuteks investeeringuteks ja oma võimekuse kasvatamiseks. Kuna ettevõtte sidusettevõtteks on Värvifoorum, kasutatakse oma töös vaid parimaid materjale, mis võimaldab tänu teadlikule kasutamisele sarnaste töökodadega võrreldes hoida kokku kulu materjalidele.

Garantii andmine tõstab klientide usaldust ja kindlustab hea kvaliteeti

Sõidukite pesula- ja hooldusteenus, remondi- ja keretööd, kerevenituspingi, 3D sillastendi, diagnostika- ja keevitustööd on põhilised Hiteh Autoteeninduse tegevusalad. „Mõnes mõttes on meiesugusel sõltumatel töökohal eelis margiesinduse eest – näiteks sageli ehmatab margiesindus oma kliendid kõrge hinnaga ära,” mõtiskleb Põdersalu. „Tundub kummaline, et miks, sest materjalide ja tööjõuhind on ju sarnane ja kvaliteet samuti mõlemal kõrge. Aga esindustes peavad toodete ja teenuste hinnad katma ka glamuurse hoone kulud. Meil pole klientidele salongitäit ilusaid uusi autosid ette näidata, kuid usun, et meie lahke teenindus kompentseerib selle!”

Suur eelis on Hitehi teenindusel ka ebastandardsete probleemide lahendamine, sest kui esindused on tihti kinni tehaste remondijuhistes ega saa omaloomingut teha, on Hitehi inimestel võimalik kasutada oma kogemusi kliendi aitamiseks kõige parema äranägemise järgi. Alati ei ole vaja välja vahetada kallist varuosa, vaid kokkuleppel kliendi ja kindlustusfirmaga on võimalik leida internetist mõni muu sobiv varuosa või asendada terve detaili asemel hoopis see osaliselt. Kuna ettevõtte motoks on „Hiteh Autokeskus – hoiab ratastel”, pakutakse klientidele keretööde ajaks kasutada asendusautot.

Oma töödele ja teenustele annab Hiteh Autoteenindus üheaastase garantii ja kui masinal on veel kehtiv tehase garantii, annab ka Hiteh oma garantii tehase garantiiaja lõpuni. „Püüame teha kõik selleks, et kliendid ei peaks muretsema oma sõiduki remondi, liigsete kulude ning garantiiaja osas. Kui näeme ka veidi pärast garantii lõppemist, et näiteks detail on rooste läinud, ei kiusa me inimesi, vaid parandame vea. See annab meile endale motivatsiooni alati väga hästi tööd teha ning seda näitab ka statistika, mille kohaselt on meil garantiiasju vaid 0,3% kogu tööde mahust,” räägib Raul Põdersalu.

Ettevõtte tegevjuht on ise riiklikult tunnustatud ekspert transporditehnika alal. „Pakume sõltumatu eksperdi teenust ja eks ka see äratab klientides usaldust, motiveerides meid ise ausalt ja korralikult tööd tegema!” Hiteh Autoteenindus on hea partner ka kindlustusseltsidele, kes tellivad autode hindamisi ja tehniliste rikete analüüsi.