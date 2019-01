Tschudi Financial Service - finantsmaailmas kui kala vees

Ehkki finantsteenuseid pakkuv Tschudi Financial Services OÜ tähistab tänavu oma 20. tegutsemisaastat, nähakse enda lugu ja minevikku kordades pikemana. Kuulub ju ettevõte Norra laevandustaustaga Tschudi Gruppi, mis alustas tegevust juba aukartustäravalt ammu, aastal 1883.

Tschudi Financial Services OÜ tegevjuht Ivar Puusta ja juhatuse liige Küllike Kotsulim. Foto: Julia-Maria Linna

"Meie roll grupis on ajas muutunud. Tavalisest raamatupidamisosakonnast oleme kasvanud grupikeskseks finantsüksuseks. Suunda, kuhu on liikunud grupp, oleme liikunud ka meie. Ettevõtted, kellele täna teenuseid osutame, tegutsevad merendus-, logistika-, maanteetranspordi-, kinnisvara- ja kaevandussektoris. Seega võib öelda, et kliente on meil seinast-seina,” ütleb Tschudi Financial Services OÜ juhatuse liige Küllike Kotsulim.

Pika tegutsemisajalooga kaasneb mainitud valdkondades märkimisväärne kogemuste pagas, mistõttu on võimalik leida alati kliendile sobilik lahendus mistahes ettetulevas olukorras. Kvaliteet ja suutlikkus klienti igas olukorras aidata on need väärtused, mida ettevõte oluliseks peab.

2000. aastate alguses otsustas grupp kõik oma tugiteenused Eestisse tuua. Nii pakub Tschudi Financial Services OÜ täna raamatupidamis- ja finantsteenuseid ettevõtetele, mis tegutsevad lisaks Eestile Soomes, Norras, Rootsis ja Hollandis. Et asjaajamine on aasta-aastalt muutunud elektroonsemaks, pole vahemaa edukaks koostööks enam ammu takistuseks. “Põhjamaad on valdkondades, millega meie kokku puutume, kindlasti Eestiga samal tasemel. Raamatupidamisteenust lähiümbruses osutada on järjest lihtsam,” sõnab firma tegevjuht Ivar Puusta.

Tschudi Financial Services OÜ eeliseks teiste samalaadsete ees on suutlikkus pakkuda raamatupidamise täisteenust. “Meie teenus jälgib ettevõtte elukaari, oleme nende ettevõtmistes võimalikult ligi ning toeks. Lisaks tavapärasele raamatupidamisteenusele pakume me ka finantsalast nõustamist – meil töötab arvestatav hulk audiitori taustaga inimesi, mis teeb meie teenuse kliendi jaoks kindlasti mugavamaks,” ütleb Kotsulim.

Tschudi Financial Services OÜ eesmärgiks pole pelgalt numbrite ritta ladumine, vaid selge teadmine, mis toimub numbrite taga. Oma tegemistes minnakse alati süvitsi. Tschudi Financial Services OÜ raamatupidajad teevad väga tihedat koostööd klientidega ja oma tugevusteks peetaksegi just seda, et ollakse väga kliendikesksed. Tulevikuplaanides on kindlasti grupiväliste klientide arvu suurendamine, sest kogemus ja võimekus selleks on olemas.

Ettevõttes töötab hetkel kakskümmend inimest, personal on stabiilne ja pädev. Ka Küllike Kotsulim on firmas pikalt olnud. “Meil on vedanud nii omaniku, klientide kui töötajatega. Ja me oskame seda väärtustada ning hoida," sõnab ta.