Saku: 200 aastat Eesti õllekultuuri lipulaev

Saku Õlletehas on olnud läbi kahe sajandi Eesti toiduainetööstuse lipulaev, mille märgiliseks tähiseks lähiajaloost on lääneliku õllekultuuri sümboliks kujunenud Saku Originaal. Tänapäeval on ettevõtte äritegevuse lahutamatuks osaks fookus ka keskkonnasuutlikkusele, näiteks tõi Saku Õlletehas 2019. aastal turule senisest 20 grammi kergema taaskasutatava klaaspudeli Foto: Arno Mikkor

Kui Saku mõisnik krahv Karl Friedrich von Rehbinder 1820. aastal õllevalmistamisega algust tegi oskas ta vaevalt aimata, et 200 aastat ning mitu inimpõlve hiljem ettevõte samasuguse kire ning globaalse mastaapsusega tegutseb. Mõisaköögist on tänaseks saanud aastas enam kui 100 miljonit liitrit jooke tootev tööstus.

Eesti õllekultuuri rajajat ning Saku Õlletehase asutajat pole unustatud – tema auks on nimetatud ajaloolise maitsega hele õlu Karl Friedrich. Samamoodi elab Saku pudelitele kantud vapi näol edasi Baggode dünastia, kelle kätte Saku mõis 1849. aastal jõudis ja kes õllekojas suured uuendused ette võttis, pruulimisele hoogu lisas.

Mullu oktoobris, Saku Õlletehase 199. sünnipäeval, külastasid Sakut tehase asutaja Karl Friedrich von Rehbinderi suguvõsa liikmed Rootsist. Pildil ka Saku Õlletehase juhatuse liige ja müügidirektor Jaan Härms (paremal)

1876. aastal rajas Saku uus mõisahärra Valerian Baggo väikese õlleköögi asemele uue aurujõul töötava õlletehase. Esimene keet uues tehases valmis ilmselt 4. oktoobril 1877. aastal ja kolm aastat hiljem saatis Saku Õlletehas oma toodetud õlut Riia näitusele, kus see juba kõrgete auhindadega kodumaale naasis.

1899. aastal laiendati omanikeringi ja asutati Saku Õlletehase Aktsiaselts. Juba aasta hiljem pruuliti Sakus 203 800 pange õlut. 1914. aastal algas Esimene Maailmasõda, mis seiskas tootmise seitsmeks pikaks aastaks. 1921. aastal pandi masinad taas huugama ning õlletegu jätkus. 1985. aastal elas tehas üle teise “kuiva seaduse” peale Esimest maailmasõda, sedakorda Gorbatšovi oma, kus alustatud investeeringud Saku Õlletehase uuendamisse peatati.

Jaan Härms , Saku Õlletehase juhatuse liige ja müügidirektor Saku Õlletehas pakub sõltuvalt hooajast tööd 300-360 inimesele. Lisaks tavapärastele töötingimustele pakutakse töötajatele erinevaid sooduspakette sportimiseks ja vaba aja veetmiseks, mis välja töötatud töötajate endi soove arvesse võttes. Lisaks võimaldatakse inimestele ühenädalast talvepuhkust. Ja kui ettevõttel läheb hästi, saavad sellest osa kõik, sõltumata valdkonnast, milles tegutsetakse.

Uue ajastu Saku Õlletehase jaoks tõi kaasa 1991. aasta, mil loodi ühisettevõte Baltic Beverages Holding (BBH) Pripps õlletehasega Rootsist ja Hartwalli tehasega Soomest, mis omandas Saku Õlletehase AS-s 75% osaluse. Algas tehase rekonstrueerimine ja seadmete vahetus ning juba 1993. aastal jõudis Eesti turule esimene kvaliteetõlu, tänaseks legendi staatusesse tõusnud Saku Originaal.

1995. aastal sai Saku Õlletehasest taas aktsiaselts. 1998. aastal noteeriti ettevõte Tallinna Börsi nimekirjas. Alates 2008. aastast on Saku Õlletehase ainuomanikuks globaalne õllehiid Carlsberg Group. Just need numbrid saab märkida ühe Eesti väärikama ja põnevama looga ettevõtte ajateljele.

Jaan Härms , Saku Õlletehase juhatuse liige ja müügidirektor Et Saku kuulub Carlsberg Gruppi, on töötajatel võimalik nii maja- kui kontsernisiseselt areneda ja tööredelil tõusta. Me hoiame ja koolitame oma inimesi, arenemisvõimalused on globaalsed ning just see on meie ettevõtte puhul ka suureks motivaatoriks.

Keskkonnateadlik tegutsemine on elementaarne

200 aastat on pikk aeg. Muutuvas maailmas on Saku Õlletehas suutnud jääda lipulaevaks, olla innovaator nii tsaari kui Eesti ajal. Suurimaks mõjutajaks, mille sünnil Eesti õllekultuur taas tuule tiibadesse sai, on 1993. aastal pudelisse jõudnud hele õlu Saku Originaal, kvaliteetõlu, mis kehtestas õllemaastikul uued kõrged standardid. Seda jooki kasutatakse käesoleval juubeliaastal ka omamoodi eestkõnelejana.

„Me väärtustame vana, kuid oleme avatud ka kõigele uuele,“ ütleb Saku Õlletehase juhatuse liige ja müügidirektor Jaan Härms, kelle sõnul on lisaks uute jookide lansseerimisele palju tähelepanu pööratud ka keskkonnateadlikumale tegutsemisele.

„Oleme keskkonna osas astunud väga palju samme ja mitte seepärast, et see on olnud viimastel aastatel kuumaks teemaks, vaid säästlikum tootmine on absoluutselt igale tootjale tähtis. Vaadates viimase viie aasta trendi, oleme erinevaid jooke tootnud umbes 10% rohkem, kuid kasutanud tootmises inimesi üle 25% vähem. Palju on automatiseerimist ehk üha efektiivsemad masinad teevad töö ära,“ räägib Härms ja lisab, et vähem kasutatakse ka vett ning elektrienergiat, mis on tehases juba täna 100% taastuvenergia. 2030. aastaks soovitakse tootmises saavutada täielik süsinikneutraalsus.

Möödunud aastal pälvis Saku Õlletehas juba seitsmendat aastat järjest Vastutustundliku Ettevõtte tunnustuse ning ettevõttele omistati selle kvaliteedimärgise hõbetase. Saku Õlletehas on ühtlasi ainus suur alkohoolsete jookide tootja Eestis, kes Vastutustundliku Ettevõtte märgise pälvinud.

Keskkonnasäästlikkus on jõudnud ka Saku Õlletehase toodete pakendidisaini. Nii näiteks jõuavad juba märtsis turule Snap Pack kinnitusega Carlsbergi multipakid, kus purke harjumuspärase plasti asemel liimkinnitus koos hoiab. Carlsbergi arvutuste kohaselt kahaneb liimkinnituse kasutuselevõtuga plasti kasutus praegusega võrreldes kuni 76 protsenti ja koguseliselt 1200 tonni aastas. Härmsi sõnul võrdub see Carlsbergi Grupi lõikes kuni 60 miljoni kilekotiga aastas.

Peagi jõuavad turule Snap Pack kinnitusega Carlsbergi multipakid, kus purke hoiab harjumuspärase plasti asemel koos liimkinnitus. Tänu uudsele tehnoloogiale kahaneb plasti kasutus praegusega võrreldes ca 76%

Ressursse säästvad lahendused ja muutused on Saku jaoks olulised. Muuhulgas viidi 2019. aastal kõik Saku katusbrändi joogid üle uude, senisest 20 grammi kergemasse taaskasutatavasse klaaspudelisse.

Vanad tooted au sees, uute osas altid katsetama

Uue kuue saanud pudelitesse jõuavad vanade väärikate kõrval ka uued põnevad joogid. Saku Õlletehase turundusjuhi Eva Maarendi sõnul on Eesti tarbija uuendusmeelne ehk kõiki eri maitseid, hooajalisi üllatajaid ja uusi jooke ollakse usinad proovima. „Oleme tuntud oma õllede poolest, kuid tegelikult on Saku Õlletehas enamat – toodame siidreid, meil on erinevad veebrändid, karastus- ja energiajoogid,“ ütleb ta.

Karastusjookidest jõudis viimasena turule uudse tehnoloogiaga valmistatud karastusjook Barley Bros, mille üheks pilootturuks sai Eesti. „Pruulitud karastusjook on midagi väga uudset. See töötati välja Taanis ja Eesti sai Carlsbergi toel olla üks viiest riigist, kus toode lansseeriti. See, mida me Baltikumis tegime, on seega õpikunäiteks paljudele riikidele,“ räägib Maarend.

Viimati turule toodud pruulitud karastusjook Barley Bros

Siiski on ka selliseid tooteid, mis eestlaste südameid koheselt võitnud pole või on sinna jõudmiseks pisut rohkem aega läinud. Üheks selliseks on mujal Euroopas palavalt armastatud nisuõlu, mille vastuvõtt oli kümmekond aastat tagasi üsna leige ning on alles nüüd hakanud leidma teed ka Eesti inimeste südamesse. Küsimusele, miks üks toode kiirelt toimima hakkab ja teine mitte, on keeruline vastata. „Sageli hakatakse mõnda toodet märkama ja mõistma alles siis, kui see tootmisest maha läheb või mõni aeg hiljem uuesti turule tuleb,“ arutleb turundusjuht.

Eestlaste maitsemeeltele jäid aastate eest pisut võõraks ka radlerid, tavapärasest õllest madalama alkoholisisaldusega õllejoogid. Ent järgmisel kuul jõuab jook, mis näiteks Saksamaal, Austrias ja Šveitsis juba pikki aastaid palavalt armastatud suverüübe, Saku poolt taas turule ning jõuab seeläbi kindlasti ka nendeni, kes seda veel mekkinud pole. „Õnnestumine ja ebaõnnestumine on veidi filosoofiline, kuid kindel on see, et proovima peab ja proovima peab julgelt,“ sõnab Maarend.

Saku Õlletehase müüdavaim toode on aastakümneid olnud Saku Originaal, kuid suurel tõusuteel on alkoholivabade õllede müük. Kui varem oli vaid 1% kogu tarbitavast õllest alkoholivaba ning ka valik piirdus ühe-kahe erineva maitsega, siis möödunud suvel ulatus juba 7% ning ainuüksi Saku Õlletehase sortimendis on üheksa erinevat alkoholivaba õlut. Arvatavasti kasvab see number veelgi, sest kvaliteet, millega täna alkoholivaba jooki pakutakse, on ääretult hea. „Need, kes alkoholivaba õlut aastate eest proovisid ja seda täna teevad ütlevad, et neid kaht ei annagi võrrelda – vahe on uskumatu, tänane jook on tummine ja sügav,“ ütleb Maarend.

Rääkides pisut ka alkoholimaailma jäigast reklaamireeglistikust, sõnab ettevõtte müügidirektor Jaan Härms, et õlletootjad leppisid omavahel eneseregulatsioonis vabatahtliku eetikakoodeksi näol kokku juba viisteist aastat tagasi. „Eelmisel aastal võtsime koodeksis vastu lisapunkti, milles sätestasime, et alkoholi sisaldavad ja alkoholivabad tooted peavad tarbijale selgemini eristatud saama. See on meie enda kitsendus, mille otsustasime vastu võtta võrreldes kehtiva alkoholireklaamiseadusega,“ sõnab Härms, kelle sõnul ei võida toote segamini ajamisest mitte keegi.

Carlsberg Grupp, mille liige on ka Saku Õlletehas, on tuntud joogitööstuses uuenduslike tehnoloogiate arendaja. Fotol on 2019. aasta sügisel esitletud esimesed nn "paberist" pudeli prototüüp - puidukiududest valmistatud õllepudel, mis on sajaprotsendiliselt looduslik ja taaskasutatav Foto: Fotograf: Thomas Rockall Muus

Saku Õlletehase tooteportfelli kuulub Eesti esimene kvaliteetõlu, 1993. aastal Eestisse lääneliku pruulikunsti toonud Saku Originaal. Veel on Saku Õlletehase valikus Eesti esimene kodumaine eliitõlu Saku Kuld, alkoholivabade õllede tootesari GO ja mitmed teised oma segmendi tugevad tooted, sh eristuvate väikeõllede ja siidrite sari Antvärk. Samuti toodab Saku Õlletehas premium-kategooria Somersby siidreid. Kõrvuti tugevate kodumaiste õllemarkidega turustab ettevõte rahvusvahelisi õllemarke Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 ja Grimbergen, Sinebrychoffi long drinke ning energiajooki Battery. Tooteportfelli kuuluvad ka erinevad Vichy veed ja innovaatiline pruulitud karastusjook Barley Bros.