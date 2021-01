BAV Engineering OÜ – kvaliteet, millele võib kindel olla

Foto: BAV Engineering OÜ

Tänaseks 95% toodangust välisturule eksportiv BAV Engineering OÜ on masinaehituslik insenerifirma, mis aastate jooksul leidnud kindla koha lisaks kodumaisele turule ka Rootsis, Lätis ja USAs.

2002. aastast tegutseva ettevõtte tugevuseks on paindlikkus, personaalne lähenemine klientide vajadustele, pikaajalised ja usaldusväärsed kliendisuhted, lai partnervõrgustik ning kliendi toetamine toote elukaare vältel. „Pakume klientidele laiapõhjalist teenust alates insener-tehnilisest konsultatsioonist läbi projekteerimise ja nõustamise kuni valmislahendusteni,“ selgitab ettevõtte juht Ändri Varikmaa.

Suurimad kliendid: EnPlant Engineering – Rootsi biomassil töötavate katlamajade ja nende abiseadmete pakkuja SIA Latgran – Läti puidugraanulite tootja Sigma Thermal Inc – on üks USA juhtivaid biomassi energia lahendusi pakkuv ettevõte

Oluline on tunda kliendi vajadusi

Tänasel päeval pakutakse turul biomassil (puidujäätmed) töötavaid katlaid/soojusgeneraatoreid, samuti erineva puistematerjali transpordi-, ladustamise- ja käitlussüsteeme nagu näiteks erinevad konveierid ja materjali punkrid. Lisaks abistab BAV erineva profiiliga tööstusettevõtteid masinaehitusliku- ja metallkonstruktsioonide projekteerimise ja valmistamisega.

Võib öelda, et paarikümne aastaga on suudetud kaardistada ära turg ja seniste koostööpartnerite vajadused ning osatakse seeläbi pakkuda just neid vajadusi arvestavaid teenuseid ja tooteid. „Tõepoolest, pikaajalised kliendisuhted, usaldus ja tõestatud kvaliteet on see, mille poole oleme seni ja ka edaspidi püüdlemas,“ selgitab Ändri Varikmaa. Tema sõnul võib öelda, et projekte on olnud mitmesuguseid: ette on tulnud nii „võtmed kätte“ töid kui „rätsepatööna“ tehtud üksikute seadmete valmistamist või ka tootmisliinide projekteerimist.

Komplekslahendus ühest kohast

Lisaks osatakse hinnata kliendi aega. Väikese ettevõtte eelisena võib siinkohal välja tuua kiire reageerimisvõimekuse ja samuti suutlikkuse olla kliendi jaoks alati olemas: tegeletakse nii nõustamise, vajalike seadmete projekteerimise ja valmistamisega kui ka hilisema vajaliku hooldustööga.

„Meie poole võib pöörduda nii nõustamiseks kui ettevõtte tehnilise kitsaskoha kaardistamiseks – paneme paika esmalt kontseptuaalse disaini poole . Analüüsime probleemi ja tootmisspetsiifikat ning pakume välja sobivaid lahendusi. Lisaks on vajadusel kliendi jaoks igal hetkel kättesaadav ka järelteenindus ning BAV Engineering hoolitseb oma valmistatud toodete hoolduse või varuosade tarne eest,“ lisab Ändri Varikmaa.

Pronksipuksil ketirattad flantsi ja teljega Foto: BAV Engineering OÜ

Tema sõnul võib öelda, et BAV Engineeringu senisteks klientideks on peamiselt, kuid siiski mitte ainult ettevõtted, kes tegutsevad peamiselt taastuva energia/biomassi energia ja puidu töötlemise või väärindamise valdkonnas. „Kuigi seni oleme enamiku oma toodangust eksportinud piiri taha, on ka kodumaisel turul potentsiaali. Taastuvenergia temaatika on aasta-aastalt üha populaarsem ehk ka selles valdkonnas tegutsevate ettevõtete tegevus on üha laiahaardelisem. Kindlasti võib pöörduda meie poole, kui on küsimusi, konkreetseid probleeme või vajate lihtsalt nõustamist,“ julgustab Ändri Varikmaa vajadusel ühendust võtma.

www.bavengineering.com