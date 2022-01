Harmet loob juubeliaastal 100 uut töökohta!

Harmet OÜ staažikaimad töötajad uues tehases. Foto: Raul Mee

Kvaliteetsete moodulehitiste, majaelementide, metallkonstruktsioonide ja ehitussoojakute poolest tuntud Harmet tähistab 30 a juubelit. Mis on pika ajaloo saladus? Juhtkonna hinnangul töötahe, asjalikud töötajad ja hea sisekliima ettevõtte kõigis kuues tehases nii Eestis kui ka Soomes.

Harmet OÜ juhatuse esimees Toomas Kalev on Harmetiga algusaegadest peale. „Mäletan päeva, kui vanas angaaris tegutsema hakkasime. Tegime ühe nurga korda, panime esimese mooduli paika ja hakkasime kahe-kolmekesi käsitsi peale,“ meenutab Kalev. „Nüüdseks oleme jõudnud sinna, et tegutseme rahvusvaheliselt paljude koostööpartneritega ning töötajaid on palju enam kui 800.“ Ja 800 töötajaga Harmet muidugi Toomas Kalevi kinnitusel ei piirdu. Pidevalt otsitakse uusi inimesi ja tuleb tunnistada, et tööandjana on ettevõte Eestis parimate hulgas.

Harmet OÜ staažikaimad töötajad vanas tehases. Foto: Raul Mee

Tööturul on praegu huvitavad ajad. Tööpuudus suur, tööjõupuudus vaat et suurem veel. Miks tasuks just Harmetisse tulla?

Pakume hea palgaga stabiilset tööd. Näiteks selle aasta maht on meil juba täis müüdud, mis tähendab seda, et töö lõppemist ei tasu karta. Palju saab igaüks ise enda palganumbrit veelgi mõjutada. Toimib lihtne süsteem, mida rohkem teed, seda rohkem saad palka.

Palju neid väljaõppinud kogemustega inimesi üldse praegu tööturul on?

Mulle meeldib kuuldud väljend, et me ei värba oskusi ja teadmisi, vaid töötahet. See kehtib Harmetis 100 protsenti! Kui tööd teha meeldib, siis selle pärast pole üldse muretseda tarvis! Inimestele õpetatakse erinevaid operatsioone ja pädevusi, kui nad seda soovivad, ka juba selle tõttu, et ei tekiks rutiini. Samas kui inimesed soovivad teha ainult üht operatsiooni, siis ka see on võimalik.

Arendame ja koolitame töötajaid ise pidevalt. Seetõttu ei paku me mitte ainult stabiilset teenimiskohta, vaid ka suurepäraseid arengu- ning karjääritegemisvõimalusi. Meil on küllaga näiteid inimestest, kes ennast aastate jooksul üles töötanud. Tehasest kontorisse näiteks.

Juhatuse esimees Toomas Kalev Foto: Harmet OÜ

Palju teil hetkel oleks töötajaid juurde vaja ja keda täpsemalt?

Sooviksime leida umbes 100 inimest juurde. Väga oleks tarvis insenere. Põud on selle koha pealt suur, juba mitu aastat. Tegelikult täituski meil just ka mitmed aastad õhus olnud unistus – ühinesime inseneribüroo Plussiga ja otsime ka sinna inimesi.

Tööjõu voolavus on teil Eesti keskmisest väiksem. Teenida on küll võimalik Eesti keskmisest suuremat palka, aga ainult sellega vist täna head töötajat ei püüa ega hoia. Mis see saladus on, et inimesed, kes Harmetisse tulevad, enam ära minna ei taha?

Ehk see, et hoolime oma töötajatest ja nende peredest... See pole pelgalt sõnakõlks. Õnnitleme kõiki, kui nad saavad perelisa, toetame majanduslikult, kui lähedase kaotavad. Soodustusega sportimisvõimalusi pakume nii oma töötajatele kui ka nende lastele ja seda võimalust kasutatakse usinasti. Kõiki peetakse meeles sünnipäevadel ja tööjuubelitel, viimased on meie jaoks väga olulised, sest pikaajalised töötajad on eesmärk, mille nimel pingutame. Näiteks on meil väga hästi toimiv lisatasude ning boonuste süsteem ning seal juures paindlik tööaeg. Igal aastal valime ka parima töötaja.

Lisaks muidugi kõik tänapäeval ehk juba tavapärased meetmed?

Absoluutselt! 2 nädalat puhkust suvel ja 2 talvel, ühisüritused töötajatele ja nende lastele. Kaasaegne ja turvaline töökeskkond, tööohutus on meie jaoks ülioluline ja tervisekontrolli saavad kõik läbida igal aastal. Loomulikult on töökoha poolt transport tehastesse, tööriided ja mõnusad võimalused lõunapausi pidamiseks söökla näol ning olemas on ka külmikud ning toidu soojendamise võimalused neile, kes ise kõhutäie kaasa võtta eelistavad.

Mida teete, et ettevõtte head sisekliimat hoida sama heal tasemel, kui see praegu on?

Tahame, et töötajate vaheline suhtlus oleks meeldiv. Meil pole olnud ei rassilist eha rahvuslikku vaenu, kuigi töötajaid on erinevates rahvustes.

Siis on meil näiteks selline vahva süsteem, kus kontori inimesed käivad ühe päeva tehases tööl. Tahame, et ka erinevate osakondade inimesed omavahel suhtleksid ja asju teise vaatenurgast näha oskaksid. Räägin ka meie uutele tööle tulijatele kontoris alati, et mingu alla tehasekorrusele ja löögu käed külge – sellisel moel õpid viis korda kiiremini kui terve päev arvuti taga istudes!

Ökoloogiliselt sööstvate põhimõtete jälgimine on tänapäeval samuti, võiks isegi öelda, trendikas. Kuidas Harmetis selle poolega lood on?

Ka see on meile tähtis. Puidu kasutamine peamise ehitusmaterjalina kannab endas ka sügavamat ökoloogilist tähendust. Puit ei toimi mitte ainult süsinikupangana, mis panustab võitlusesse kliimamuutusest tulenevate mõjude ja CO2 ülemaailmsete tasanditega, vaid pakub ka tervemat keskkonda nende majade igapäevastele kasutajatele.

Järgime säästva arengu visiooni ja just seepärast kasutamegi oma tehastes päikeseenergiat ja istutame igal aastal nii mitu puud, kui oleme eelmisel aastal oma toodetes kasutanud. Täpselt nii, nagu püüame vältida vigu moodulmajade projekteerimisel, tootmisel või kokku panemisel, tahame olla kindlad, et me ei kahjusta ka keskkonda.

Olete vastu pidanud rasketel ja kasvanud parematel aegadel. Ega viimased aastad kerged pole olnud…

Raskete aegade eest ei saa põgeneda, kuid saad õppida nendega toime tulema ja just sellepärast oleme alati pühendunud varude kogumisele ning jäänud oma tegude ja lubaduste eest vastutavateks.

Kasutame siiani sama marginime, meil on juhtkonnas ikka samad inimesed ja me vastame senini samadel telefoninumbritel – selline vastupidavus äratab usaldust nii meie partnerite kui ka meie töötajate silmis.

Harmet oskab töötajat hinnata ja vastupidi Alexey Uvarov on teinud Harmetis muljetavaldavat karjääri. Ta alustas 12 aastat tagasi tehases lihttöölisena ja on praeguseks digiprojektide analüütik. „Harmetis on selle 12 aasta jooksul olnud palju väljakutseid, millele olen alati öelnud jah, et ise kasvada ja võimalikult palju firmat aidata. Ettevõte on saanud mulle selle ajaga teiseks koduks ja olen selle võimaluse eest väga tänulik. Soovin eraldi tänada Tõnu Kaarust, kes tegi mu töötajast brigadiriks, ja Sergei Pihti, kes mind 6 aasta jooksul õpetanud ja toetanud. Harmeti kollektiiv on ülimalt abivalmis ja sõbralik, sellest saab rääkida ainult ülivõrdes!" kiidab Uvarov.

Harmet OÜ digiprojektide analüütik Alexey Uvarov Foto: Raul Mee

HARMET GRUPI ETTEVÕTTED 1. Harmet Metall – metallkonstruktsioonide tootmine; 2. Harmet Bathroom – põhitegevuseks on ehitustele mõeldud märgruumide projekteerimine ja tööstuslik tootmine. (tehas ka Lieksas Soomes) 3. Harmet Modular Building – peamiseks tegevusalaks on moodulmajade püstitus ja sellega kaasnevate ehitustööde teostamine nn võtmed kätte lahendusena. 4. Harmet Constructions – põhitegevuseks on mitmekorruseliste korterelamute ja hotellide ehitamine, rõhku pannakse eri­lahendustele.