Eesti metalliettevõte Enemat vaatab huviga militaarvaldkonna poole

Enemat OÜ on Eesti turul unikaalne metalliettevõte, kus toodetakse mikroskoopilisi ülitäpseid detaile meditsiiniseadmete tootjatele ning auto-, kella- ja elektroonikatööstusele. Ettevõtte juhi Heikki Reitalu sõnul on viimased aastad olnud veidi igavad, sest majandus jahtub ning uusi ägedaid projekte pole palju peale tulnud. Seetõttu on Enemat teinud esimesed katsed kuulide tootmises. Ja need on olnud edukad.

„Enemat saab tänavu 30aastaseks ning kõik need aastad on meie areng olnud kiire, tellimused, mahud ja käive on pidevalt kasvanud. Viimased kolm-neli aastad on aga olnud oluliselt vaiksemad. Eks see on enamikul nii – alguses koroona, siis sõda ja kõik muu sellega seonduv. See paneb ringi vaatama ja mõtlema uutele väljunditele,” räägib Reitalu.

Tuttavate jahimeeste ja täpsuslaskurite seltskonnas tuli juttu ebastandardsetest kuulidest ning sellest, kui palju oleneb lasu täpsus kuuli kvaliteedist. Teema hakkas Reitalu huvitama. „Laskmine ei ole minu jaoks tuttav valdkond, aga tean, et meie tööpingid on täppistöö jaoks loodud. Ühel hetkel oli tööd vähem, võtsime väljakutse vastu ning tootsime jahimeestele ja täppislaskuritele esimesed kuulid. Tagasiside oli suurepärane – öeldi koguni, et need on nii tasakaalus, et lase või kuulid üksteise otsa,” muigab ta.

Ta nendib, et eks igal alal on omad nõudmised, aga kui teaks näiteks laske­suusatamises kasutavate kuulide tehnilisi nõuded, võiks Enemat ka neid valmistada. „Kõveraid ja balansist väljas kuule oskab teha igaüks. Aga kui püss ja kuulid on ideaalsed, siis edasine on ainult laskja enda teha. Ehk kui snaipri püssis kuul on kõver ja ta laseb mööda, siis järgmise kuuli ju saab ta ise. See paneb mõtlema.”

Kuni aga relvatööstusest suurtellimust tulnud pole, tegeleb Enemat oma seniste klientidega. Täna on põhituruks Saksamaa, veidi toodetakse ka Soome, kuid kodumaale tehakse väga vähe tööd. „Tegelikult oli meil eelmise suure kriisi ajal 2009. aastal palju Eesti kliente, ent kriisi tagajärjel need lepingud katkesid ning nagu iseenesest sai meist eksportöör. See algas ühele Saksamaa firmale tehtud proovipartiiga, millest kasvas tellimus 500 erinevale artiklile,” räägib Reitalu.

Ääreriigi tööstusel on end raske mujal maailmas tõestada

Reitalu nendib, et tegelikult on Euroopa nurgas asuval Eestil väga keeruline saada just näiteks Saksamaal jalga ukse vahele. „Sealne turg on suur, usaldust on teiste maade vastu vähe. Väga raske on suure tööstusriigi ettevõtjaid panna uskuma, et ka me oskame oma tööd teha ja meil on selleks vajalikud seadmed olemas. Reeglina, kui jõuame proovitööni, on juba julge tunne sees. Lihtne oleks potentsiaalsetele klientidele näidata oma tehast ning asjatundjad saaksid kohe aru, mis masti mehed oleme – aga kuidas neid meie juurde meelitada?”

Enemat palkas eelmisel aastal sakslasest müügimehe, kes on suutnud avada nii mõnegi ukse. Reitalu sõnul on aga tehasel võimsust julgelt rohkem ning vabalt võiksid ettevõtte teadmisi, kogemusi ja seadmepargi võimalusi Euroopa meditsiinivarustuse tootjate kõrval ära kasutada ka Eesti haiglad ja polikliinikud. Täna töötatakse kolmes vahetuses viis päeva nädalas, aga vajadusel oleks valmisolek töötada ka 24/7. Kui ühe tööpingi hind on ligi pool miljonit eurot, siis võib igaüks ise välja arvutada, mis on selle masina tasuvusaeg. Seega kolm vahetust on end tõestanud ning tõepoolest on Enematis viimase 20 aasta jooksul on olnud võib-olla kuus kuud sellist aega, mil pole töötatud kolme vahetust.

Kõige suuremaks tugevuseks on Enemati toodangu kvaliteeti. „Meie filosoofia on kvaliteet alati enne kvantiteeti,” nendib Reitalu. “Tagamaks teenuste nõuetelevastavust, kliendikesksust, kvaliteeti, tähtaegadest kinnipida­mist, keskkonnasäästlikkust ja efektiivsust on aastate jooksul töötatud välja unikaalne, töötajaid motiveeriv kolmeastmeline kvaliteedisüsteem, mis garanteerib, et tellijani jõuab ainult kvaliteetne toode.”

Spetsialisti väljaõpe võib kesta 3–5 aastat

Enemat OÜ on spetsialiseerunud väikesemõõduliste, 0,35–65 mm diameetriga detailide CNC-treimise ja freesimise töödele vastavalt klientide joonistele ja tellimusele. Detail võivad maksta nii 50 eurosenti kui ka 5000 eurot ning osa neist on nii tillud, et neid näeb vaid mikroskoobi all.

„Meie eesmärk ei ole toota miljardeid tükke, vaid teha unikaalseid detaile, millega igaüks hakkama ei saa. Töö peab olema peenmehaanikale omaselt täpne ja filigraanne, pingid kogu aeg töös ning viilimist ja lohakust meil ei kannatata,” ütleb Reitalu. „Olen väga uhke, et minu meeskond saab hakkama sellega, millega väga paljud metallitööettevõtetest ei saa. Igaüks võib osta endale moodsad pingid, aga kui keegi nendega tööd teha ei oska, pole ka tulemust. Minu mehed ei ole kindlasti kehvemad kui teised samas valdkonnas töötavad inimesed mujal maailmas!”

Ettevõte omalt poolt toetab töötajaid väga heade töötingimuste ja sektori ühe kõrgema palgatasemega. „Mulle meeldib, et iga töötaja teab täpselt oma tööd ja ajab oma rida. See on nii spetsiifiline ala, et lihtsalt uksest sisse astuvat meest ma ei saa kohe tööpingi taha lasta. Meie juures läheb tubli 3–5 aastat, kuni kõik nüansid on korralikult selged,” räägib Reitalu. „Metallitöö pole ammu enam must ja õline, nagu paljud nõukogude ajast mäletavad. Meie töötajad võivad käia töökojas ka sussides, lisaks on nende jaoks ehitatud jõusaal ja saun, autode parkimisala on kaetud katusega. Minul on ka mõnus töötada, kui töötajatel on mõnus töötada!”

Kuigi viimased aastad on olnud raskemad, tellimuste arv liigub üles-alla ja Enemat on pidanud ka mõned töötajad koondama, et ole Reitalu sõnul tunnet, et paneks uksed kinni. Vähe sellest – enda sõnul on ta nii paksu nahaga, et mõtleb hoopis uutele investeeringutele.