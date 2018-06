Lahutus võib füüsilise tervise tuksi keerata

Ainult tellijale

Juba on teada, et lahutus mõjub halvasti osapoolte finantsseisule ja emotsionaalsele tervisele. Nüüd tuleb välja, et see võib tuksi keerata ka füüsilise tervise, kirjutab MarketWatch.

Teadusajakiri Annals of Behavioral Medicine avaldas uuringu, millest selgus, lahutuse läbi elanud inimestel on suurema tõenäosusega kehvad harjumused – näiteks suitsetamine ning vähene liikumine.

Arizona ülikooli teadlaste luubi all oli rohkem kui 5700 inimest. Nad kasutasid selleks English Longitudinal Study of Aging andmeid – tegemist on pikaajalise uuringuga, millega alustati juba 2002. aastal. Uuring koosneb kokku seitsmest andmeblokist, mis on kogutud iga kahe aasta tagant. Selles uuringus on lahutuse läbinud 900 osalejat ning uuesti nad abiellunud pole. Ülejäänud osalejad olid abielus.

Osalejad andsid andmeid oma eluga rahulolu, füüsilise aktiivsuse, suitsetamise ning erinevate põletike esinemise kohta. Nendel, kes olid lahutatud, oli 46 protsenti kõrgem risk uuringu ajal surra (võrreldes abielus inimestega).

Ebatervislik spiraal

Miks lahutuse läbi teinud inimese tervis kehvemaks läheb? Abielu lahutanud või lahku läinud inimesed, eriti naised, olid eluga vähem rahulolevad kui teised, leidsid uurijad. See loob ebatervisliku ja potentsiaalselt ka surmava spiraali – madalamat eluga rahulolu saab seostada füüsilise aktiivsuse langusega. Füüsilise aktiivsuse langust saab seostada aga varajase surmaga.

Samas tuleb arvestada, et kõik abielud ei ole samasugused. Tähtis on vahet teha tervislikel, õnnelikel ja toksilistel abieludel. Viimane võib mõlema partneri tervist negatiivselt mõjutama hakata, ütles Ühendriikides tegutsev perekonnaterapeut Jennifer Behnke. „Õnnetus ja kannatusrohkes suhtes istud sa televiisori ees ning nördimus ja rahulolematus piinab sind. Sellises olukorras on raske oma vajadustega arvestada,“ ütles ta.

Tegemist ei ole esimese uuringuga, kus leiti seos lahutuse füüsilise tervise halvenemise vahel. 2009. aastal viisid Chicago ja Johns Hopkinsi ülikooli teadlased läbi uuringu, kus leiti, et lahutatud või leseks jäänud inimestel oli 20 protsendi võrra rohkem kroonilisi haigusi (võrreldes abielus inimestega). Nende hulka kuuluvad näiteks südamehaigused, diabeet ja vähk.

Füüsiline aktiivsus madalam

Lahutatud inimestel on rohkem probleeme ka veidi raskemate füüsiliste tegevustega – näiteks trepist üles või pika maa kõndimisega. Inimestel, kes pole kunagi abielus olnud, on sama hea tervis nagu abielus inimestel. Samas on neil 13 protsendi võrra rohkem depressiooni sümptomeid.

Tervisliku eluviisiga inimesed võivad oma partneri samuti tervislikumale teele suunata, ütles Bourassa. „Kujutage ette, et teie mees või naine teeb suitsu aga teie ei tee. On loogiline, et püüate tema käitumist mõjutama hakata. Paljuski on nii, et suhte lõppemisel kaob osaliselt ka sotsiaalne kontroll tervisekäitumise üle.“

Tõsi, on ka erandeid ja alati ei mõju lahutus inimesele halvasti, kirjutati Arizona ülikooli uuringus. Kehva suhte lõpetamine võib inimese elukvaliteeti hoopis parandada. Kusjuures pärast lahutust otsutavad inimesed tihtipeale ka trenniga alustada.