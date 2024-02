Artikkel

Strateegia, millega kahekordistada oma aktsiaportfell iga 2,5 aasta järel

Investor Arne Talving. Foto: Andras Kralla

Raamatu „Minu aktsiatega rikkaks saamise võidukas teekond“ autor Arne Talving on edukas Rootsi börsikaupleja, kes on suutnud pikaajaliselt turgu ületada. Ta on aastaid aktsiate trende ja fundamentaale uurides mõistnud, et turu ületamiseks on vaja tegeleda kahe olulise asjaga.

Ei piisa ainult heade fundamentaalsete näitajatega aktsiate ostmisest ja hoidmisest, vaid silm tuleb ostuks ja müügiks hoolikalt peal hoida ka aktsiate hinna liikumisel, mille puhul on abiks 200 päeva või 40 nädala libisev keskmine. Selle strateegia järgi kaubeldes suudab Talving oma portfelli iga 2,5 aasta tagant kahekordistada. Samuti on tema portfelli risk väike, kuna see on hajutatud 80 aktsia vahel.

Ükski investor ei taha oma pulliturul kenasti kasvanud kasumit krahhide ja karuturgude käigus kaotada. Kui juba börsikrahh käes, siis tabab see nii tugevaid kui ka nõrku aktsiaid. Investoritel on äärmiselt raske õigel hetkel aktsiaid müüa, et pääseda hullemast. Seega tuleb portfelli kukkumise eest kaitsta libiseva keskmise jälgimise abil, mis annab müügisignaali. Samuti tuleb libisevat keskmist silmas pidada ka ostul, sest aktsia, mille hind kaupleb oma 200 päeva keskmisest hinnas allpool, pole positiivses trendis, järelikult ei kõlba ta ka portfelli.

Talving kirjeldab raamatus detailselt, kuidas ta oma kasumliku ja turvalise kauplemissüsteemi üles ehitas. Ta rõhutab, et selle loomine ja Exceli failide sisseseadmine ning regulaarne täiendamine on küll aeganõudev, kuid see tasub ennast investorile ära kahel parimal viisil: portfell kasvab seda süsteemi rakendades turu keskmisest kiiremini ning samal ajal saab investor rahus magada, kuna riskihaldus toimib efektiivselt tänu libiseva keskmise järgimisele.

Kolm kõige suuremat viga

Talving oma strateegiat järgides ostab tugevate finantsidega ettevõtete aktsiaid siis, kui nende aktsia hind liigub tõusvas suunas ülevalpool 200 päeva libisevat keskmist, ning müüb aktsiad siis, kui aktsia hind langeb alla 200 päeva libisevat keskmist. Tema sõnul teeb enamik investoreid aga hoopis vastupidi. Investorid otsivad turult aktsiaid ainult soodsate suhtarvude põhjal. Fundamentaalne odavus võib aga aktsia puhul viidata hoopis sellele, et ettevõttel on majanduslikud raskused ning aktsia langus võib hoogustuda.

Teine levinud viga on aktsiate ostmine selle järgi, et inimestele endile meeldib mõne börsiettevõtte pakutav kaup või teenus. Emotsioonid tuleb aga turul kõrvale jätta, et portfell asjatult miinusesse ei vajuks.

Veel üks levinud viga on teiste investorite ja analüütikute arvamuste arvestamine oma investeerimisotsustes. Talving soovitab aktsiaid iseseisvalt analüüsida, luua hinna jälgimisgraafikud koos libiseva keskmisega, tekitada olulistest fundamentaalidest oma isiklik süsteem ning mitte lugeda finantsmeediast aktsiate ostu- või müügisoovitusi.

Sellisele järeldusele on ta jõudnud tänu ostu- ja müügisoovituste regulaarsele kaardistamisele ning nende analüüsile, millest ta raamatus samuti ülevaate teeb. Senine uuringutulemus näitab, et meedias ilmunud ostu- või müügisoovitused ei võimalda investoritel turgu ületada. Sellisel juhul oleks mõistlik oma raha hoopis turuindeksit järgivasse fondi paigutada, arvab Eesti juurtega Rootsi börsiguru Arne Talving.