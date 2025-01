Ilmselt pole veel tänaseks uusaasta lubadused meelest läinud. Oled otsustanud, et nüüd tuleb aasta, mil muudad oma elu. Hakkad käima jõusaalis, sööd vähem töödeldud toitu, teed sotsiaalmeediast pausi. Oled võtnud selge sihi, et seekord on tegemist püsivate muutustega.