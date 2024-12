Jaanus Vihand: inimesed vajavad usku, et elu läheb paremaks

Inimeste usul riiki ja tulevikku on riigi püsimisele otsustav mõju, rõhutab A. Le Coqi juht Jaanus Vihand. Piltlikult öeldes lagunes ka Nõukogude Liit selle tõttu, et inimesed polnud rahul sellega, et poest polnud saada teksapükse või tosse.