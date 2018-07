Jooksen taas koos ravimiarendajatega

Kaupleja Alex 19. juuli 2018, 15:38

Minu portfell on viimastel päevadel parasjagu kokku kuivanud ja täna otsustasin, et on viimane aeg seda täiendada. Plaanin võtta pika positsiooni ravimiarendaja Amicus Therapeutics aktsias.

Haruldase haiguse ravim Amicus töötab välja ravi haruldastele geneetilistele haigustele. Firma ravimikandidaat, mille töönimi on migalastat, on läbinud edukalt mitu katsetust ning USA ravimiamet FDA kaalub sellele parasjagu turuloa andmist. Sama ravim on Galafoldi nime all Euroopa Liidus juba turuloa saanud. See ravim on mõeldud haruldase geenihaiguse Fabry tõve raviks vanematel kui 16aastastel, kel on soodne geenimutatsioon. Haigus on haruldane, kuid USA meditsiinisüsteemi puhul on tüüpiline, et sedalaadi haiguste ravimid maksavad metsikut raha – viie nulliga summad pole sugugi haruldased –, sest ravimiarendajad tahavad oma kulud kasumiga tagasi saada.