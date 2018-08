Elon Musk tõi põneva päeva

Kaupleja Alex 08. august 2018, 16:28

Loodetavasti nõustuvad isegi suuremate kogemustega kauplejad minuga selles, et eilne päev oli üks huvitavamaid kapitaliturgude ja korporatiivse Ameerika ajaloos. Sugugi mitte iga päev ei kirjutata Twitteris säutse, mille mõju ulatub mitmesaja miljoni dollarini. Aga just sellise säutsu Elon Musk eile avaldas.

Kõik tundus algavat Financial Timesi artikliga sellest, et Saudi Araabia riiklik fond omandas 2,5 miljardi dollari eest Tesla aktsiaid. See on kaalukas osalus, ületades 5%, millest alates tururegulaator nõuab teavitamist. Loetud sekunditega tõusis aktsiahind selle uudise peale 4–5%.

Hoidsin oma lühikest positsiooni Teslas edasi hoolimata sellest tõusust, sest arvasin, et sellega asi piirdubki. Saudid ostsid ju oma aktsiapaki kokku aprillist juulini, mis omakorda põhjendab aktsia vahepealseid tormakaid liikumisi

Nii pea kui aktsia hind 360 dollarit ületas, rakendus mu stop-loss-order ja sulges positsiooni. Sain kahjumit, kuid eks ma olnudki sellega arvestanud: positsiooni avasin selle peale, et kvartalitulemustega läheb nihu, aga ei läinud.

Tegelikult pääsesingi kergelt. Pisut aega pärast saudide osaluse avalikustamise uudist teatas Tesla juht ja suurim osanik Elon Musk Twitteris lühidalt, et rahastus on olemas firma börsilt väljaostuks 420 dollari tasemel. See uudis saatis aktsia lendu.

Musk üritas karusid karistada

Kohe alustas börsimeedia Muski säutsu levitamist ning analüütikud selle arutamist, kas sellise teate avaldamine, Twitteris või mujal, on ikka seaduslik. Börsireeglid ütlevad ju konkreetselt, et kõik teated, mis puudutavad aktsia hinda, tuleb teha teatud vormi kohaselt. Kui need tehakse keset börsipäeva, peab ettevõte eelnevalt taotlema oma aktsiaga kauplemise peatamist. Nüüd peatati kauplemine alles pärast teate avaldamist.

Niisugusel kujul, kui sellised teated tulevad sel ajal, kui aktsia on kaubeldav, on see selge turumanipulatsioon ja mina loodan – ning ilmselt tuhanded teisedki Tesla karud loodavad –, et Musk ja Tesla saavad selle eest rangelt karistada.

Isiklikult arvan, et Musk, kes on ennegi tuntud oma süüdimatute avalduste poolest, tegi selle säutsu vaid selleks, et karudele mäkra mängida. Mingit väljaostu tegelikult sel tasemel ei ole ega tule. See on üks tema järjekordseid soovunelmaid, mil pole määratud täituma – või kui, siis aastaid hiljem ja hoopis teistmoodi. Ta on börsile, investoreile, avalikkusele valetanud juba nii palju, et üks vale ees või taga enam ei loe palju. Kuid ma tõesti loodan, et selle vale eest pannakse ta maksma.