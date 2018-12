Pigistan apelsinimahlast maksimumi

Üks kõige eksootilisemaid futuure on apelsinimahla futuur. Kui veelgi täpsem olla, siis on tegemist külmutatud apelsinimahla kontsentraadiga, mis on langustrendis olnud juba peaaegu kuu aega.

Apelsinimüüja Palestiinas Foto: EPA/Scanpix

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 127.83 EUR

Kavatsen kannatlikult oodata, kuni apelsinimahla hind jõuab minu seatud kasumivõtuorder (take-profit) tasemeni. Kui saad aru, et oled teinud õige otsuse ning positsioon teenib juba kasumit, siis on väga keeruline jääda kannatlikuks ning oodata, et antud positsioon muutuks veel kasumlikumaks. Mulle tundub, et see on üks nendest vigadest, mis sunnib kauplejaid sulgema positsioone liiga vara ning seejärel näevad nad kaotatud kasumit. See võib omakorda viia emotsionaalse pingeni ning positsiooni taasavamiseni. Hind võib seejärel liikuda juba hoopis vastupidises suunas.

Kui mäletate, siis alguses oli mul avatud apelsinimahlaga pikk positsioon. Eeldasin, et hind hakkab tõusma, kuna Orkaan Michael räsis Florida rannikut ning ootasin, et tehniline toetustase jääb murdmata. Mis juhtus? Orkaan möödus ja hind murdis toetustasemest läbi. Ma pöörasin koheselt positsiooni ümber ja läksin apelsinimahlaga lühikeseks. Alates 19. oktoobrist olen oodanud apelsinimahla futuuride langust.

Apelsinimahla futuuride hinnagraafik ning trendijoon. Foto: Kaupleja Alex

Aga hinnad ei langenud kohe. Toimus trendijoone taseme testimine. Tegelikult on see klassikaline olukord - hind jätkab liikumist mööda trendikanalit ning puudutab trendijoont, millest varasemalt läbi murti. Jällegi jäin kannatlikuks ning lõpuks koos aktsiaturgudega langesid ka futuurid. Futuurid hakkasid juba toetustasemeni jõudma ning oli äärmiselt raske teenitud kasumit mitte välja võtta. Aga ma olen kannatlik ning jätkan ootamist. Tehingusse sisenemine oli imeline, katsun sealt ka imelise tundega väljuda...

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex