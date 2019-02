Electronic Artsi tabas 10 aasta valusaim kukkumine. Mina ostsin!

Ettevõtete tulemuste teatamine käib täie hooga ning sellega kaasnevad peaaegu iga päev suured hinnaliikumised. Üleeile soetasin 10 Electronic Arts (EA) aktsiat hinnaga 79 dollarit aktsia kohta, kirjutab kaupleja Alex.

Aktsia hind langes 10 aasta madalaimale tasemele. Kui täpsem olla, siis 13protsendiline kukkumine ühe päeva jooksul oli kümnendi halvim. 2018. aasta Halloweeni ajal suutis see ettevõtte ühe päevaga kaotada peaaegu 18 protsenti oma väärtusest.

Sel korral kaotas EA ühe päevaga oma kapitalimahust 3,3 miljardit dollarit. Põhjus seisneb selles, et ettevõte langetas tuleviku kasumiootusi. Lisaks andis EA mõista, et “Battlefield 5” müüb halvemini kui esialgu eeldati. Ootuste ja reaalsuse vahe on koguni 1 miljon ühikut.

Turud on selle väärtpaberi nii “mittemeeldivaks” kuulutanud, et ettevõte on tipuga võrreldes kaotanud koguni 50% oma kapitalimahust. Minu arvates võib viimaseid tulemusi pidada ülereageerimiseks. Seega reageerisin kiirelt ning peale üleeilset turu avanemist soetasin 5 aktsiat.

Kasvatasin oma positsiooni veel 5 aktsia võrra, kui nägin, et aktsia hind hakkas kasvama. Wall Streeti on tabanud mõnetine eufooria, mis on peamiselt kannustatud heast majanduskeskkonnast. Uute töökohta arv näitab juba teist kuud järjest väga tugevat tõusu ning edasine ebatõenäoline intressimäärade tõstmine FED poolt peaksid kolmapäeval tekkinud paanika ja languse kiiresti hajutama. Muide, juba kolmapäeval põrkus aktsia põhjast tagasi ning ettevõte kaupleb hetkel 80 dollari tasemest kõrgemal.

See ei ole esimene kord, kui olen proovinud tabada põhja ja teenida kasu kokkukukkumiste ja paanika pealt. Eelnevalt on mul õnnestunud sama stsenaariumi alusel Nvidia (NVDA) aktsiatega kasumit teenida. Olemasolevast kogemusest tean, et positsioone pole mõtet kaua lahti hoida ning seda käiku tuleks käsitleda kui lühiajalist spekulatsiooni.

