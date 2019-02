Electronic Arts. Foto: Shutterstock Jaga pilti:

EA aktsial pärast tulemusi 20 aasta suurim langus

Electronic Artsi aktsia tegi eile ligi 20 aasta suurima kukkumise, sest ettevõtte tulemused ja prognoosid olid oodatust kehvemad, vahendab MarketWatch.

EA aktsia langes teisipäeval järelturul peaaegu 18 protsenti, kui täna see langus püsib, saab see olema suurim alates 1999. aasta 17. detsembrist, mil videomängude tootja aktsia odavnes 25,5 protsenti, selgub FactSeti andmetest.

Tegevjuht ütles, et ettevõttel tuli kolmandas kvartalis silmitsi seista „suurte väljakutsetega“ ning need kandusid üle ka neljandasse kvartalisse.

Üks peamisi probleeme oli suurima pühade hooaja eel müüki toodud Battlefield V videomänguga. Ettevõtte sõnul müüdi mängu oodatust miljoni koopia võrra vähem. Kokku müüdi mängu 7,3 miljonit koopiat.

Battlefield V tuli välja ilma battle royale võimaluseta – see on mänguversioon, mis on aidanud näiteks Fortnitel nõnda populaarseks saada. Wilson ütles, et kuna mäng väljastati pühade eel, siis oldi sunnitud teiste ettevõtetega konkureerimiseks ka hinda alandama.

„Kõik need otsused tekitasid olukorra, kus me ei suutnud hoogu sisse saada ja ootusi täita,“ ütles Wilson. „Me tegime mitmeid kalkuleeritud otsuseid, mis ei tulnud plaanipäraselt välja.“

EA puhaskasum ulatus majandusaasta kolmandas kvartalis 262 miljoni euroni (86 senti aktsia kohta), veel eelneva aasta samal ajal saadi 186 miljonit dollarit kahjumit. Kohandatud kasum oli 2,3 dollarit aktsia kohta. Käive suurenes 12 protsenti, 1,16 miljardi dollarini. Analüütikud ootasid numbriteks 1,94 dollarit ja 1,75 miljardit dollarit.