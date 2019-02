Nädala ostuidee: Amazoni aktsia

Et olla ette valmistatud tulevaks kauplemisnädalaks, teen ma kodutööd nädalavahetusel. Seekord jäi mulle silma Amazon.com-i (AMZN) aktsia, kirjutab aastaid põhitöö kõrvalt börsidel kaubelnud Igor Dorošenko.

Hobikaupleja Igor Dorošenko näeb Amazoni aktsias tõusupotentsiaali.

Aktsia on langenud võrreldes oma tipuga 35% viimase korrektsiooni ajal, ja nüüdseks on juba taastunud põhjast, mis oli tehtud eelmise aasta lõpus, peaaegu 25%.

Nädalane graafik näitab jätkuvalt pikaajalist tõusutrendi. 26nädalane lühiajaline eksponentsiaalne libisev keskmine (EMA26) on juba peaaegu pööramas ülespoole, mis teeb ka lühiajalise trendi tõusvaks. Elderi impulss on roheline – mis keelab lühikeseks minna – ja muud indikaatorid, nagu RSI, MACD ja Force Index (13), hakkasid liikuma ülespoole. Seega pikaajaline nädalane graafik annab teha strateegilise otsuse panustada aktsia tõusule.

Päevane graafik näeb veel huvitavam välja. On tekkinud selline haruldane olukord, kus aktsia hind on viimasel ajal kaubelnud väga tihedas vahemikus, ja kõik libisevad keskmised (EMA22, EMA50, EMA200) asuvad üksteise kõrval ja samas kohas kus ka hind.



Tavaliselt, kui hind on sellisesse tihedasse vahemikku surutud ja volatiilsus on väiksemaks läinud, järgneb hea kaubeldav liikumine vahemikust üles- või allapoole. Seda ma jäängi sel nädalal ootama. Vaadates indikaatoreid, on pilt sarnane nädala graafikuga – Elderi impulss on roheline, mis tähendab, et aktsiat võib praegu osta.

Teised indikaatorid, nagu RSI, MACD ja Force Index (13), hakkasid liikuma ülespoole. Seega mulle tundub, et suurem tõenäosus on, et hind liigub ülespoole.

Olen valinud AMZNi pika positsiooni ka oma kauplemisideeks Alexander Elderi portaali SpikeTrade.com järgmise nädala kauplemisvõistluse jaoks.

Soovitan ka kaupleja Alexile Amazoni poole pilku visata ja oma analüüs teha. Võib-olla tekib ka temal huvi Amazoni aktsia tõusule panustada.