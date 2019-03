Lõpuks ometi pääsesin naftast!

Sel nädalal õnnestus mul sulgeda suur osa oma kütusepositsioonidest ning selle pealt kasumit teenida.

Naftatootmine Texases Foto: AFP/Scanpix

Tänu nafta hinnavahe vähenemisele sain oma positsioonid osaliselt sulgeda! Nagu te ilmselt mäletate, püüan ma alati tehingusse siseneda ja väljuda osade kaupa. See annab mulle psühholoogilise eelise, kuna puudub vajadus põhja püüda.

Kaupleja Alex jooksevkonto saldo: 10 465.51 EUR

Osaliselt sulgesin ka S&P 500 indeksiga võetud lühikese positsiooni. Nägin head võimalust languse püüdmiseks ja otsustasin mitte ootama jääda, sulgedes kaks kolmandikku positsioonist. Täpselt sellest hetkest tõusis indeks taas üles ning osalise sulgemisega säästsin oma raha ja närve. Olen peaaegu täielikult sulgenud oma kütuste turuneutraalse positsiooni. Turuneutraalne strateegia meeldib mulle väga. Kütuste hinnavahe on langenud 12 dollarilt 8,5 dollari tasemele.

Nafta sortide hinnavahe ehk spread (sinine joon) viimase kolme aasta jooksul. Foto: Kaupleja Alex

Pean siiski tõdema, et nafta hinnavahega ei läinud päris nii, nagu ma tahtsin. Esiteks, kahe naftasordi (WTI ja Brent) hinnavahe ei jõudnud sellisele tasemele, nagu ma lootsin. Ajalooliselt on hinnaerinevus kahe instrumendi vahel olnud 3–4 dollarit. Arvan, et 3 dollari erinevus WTI ja Brenti vahel on nüüdseks minevik. Teiseks, antud tasemini jõudmine võttis oluliselt rohkem aega, kui ma eeldasin. WTI ja Brent 10–11dollarine hinnaerinevus säilis mitu kuud. Tõsi, mind aitas ka asjaolu, et mul õnnestus spekuleerida 9–11 dollari vahemikus ning ma sain oma positsioone soodsalt sulgeda ja avada. Plaanin seda strateegiat ka tulevikus kasutada, seda juhul, kui hinnaerinevus jõuab taas 10,5–11 dollari tasemele.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex