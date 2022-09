Äripäev 15.09.2022

Kinnisvarahaldur mures ettevõtetele: ärge loobuge pikaajalistest eesmärkidest

Äripäeva TOPi saate teema on seekorda kinnisvara haldus ja korrashoid. Stuudios on TOPis neljandaks tulnud Stell Eesti tegevjuht Mikk Sillamaa ja KPMG vandeaudiitor Helen Veetamm. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

