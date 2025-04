Tagasi 30.04.25, 18:27 TikTok ehitab Soome miljardilise andmekeskuse Lühimeediaplatvorm TikTok plaanib investeerida miljard eurot andmekeskuse ehitamisse Soome, et sinna Euroopa kasutajate andmed kolida, kinnitas TikToki pressiesindaja Yahoo Financile.

Aasta tagasi kogunesid protestijad Washingtoni, et TikToki keelu vastu meelt avaldada, nüüd teeb meediafirma samme, et andmete kaitset edendada.

Foto: Annabelle Gordon, CNP/Scanpix

Hiina peakorteriga ettevõttele Bytedance kuuluvat TikToki on kahtlustatud, et Hiina valitsus pääseb ligi rakendust kasutavate Euroopa kodanike andmetele. TikTokil on Euroopas üle 175 miljoni kasutaja.