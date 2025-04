Tagasi 30.04.25, 18:54 Kevadpüha raadios: pabinas USA ülikoolid, äri Eestimaal ja pensionisambad USA president Donald Trump ühes oma administratsiooniga on läinud tülli USA tippülikoolidega ning soovib nende tegevust ja meelsust kontrollida. Kui kogu segaduses midagi positiivset püüda leida, võib niisugune pitsitamine tulla kasuks näiteks Euroopa Liidu ülikoolidele.

USA üliõpilased on tulnud tänavatele protestima, kuid välisõpilastele võib see väga ohtlik olla.

Foto: Zumapress / Scanpix

Trump ja tema tiim leiavad nimelt, et USA ülikoolid on liialt vasakpoolsed ning konservatiivsest maailmavaatest vaadatakse mööda. Seetõttu on administratsioon teinud ülikoolidele mitmesuguseid ettekirjutusi.

See on vaid üks teema, mis päeva jooksul Äripäeva raadios ette võetakse ja millest saab pikemalt kuulata saates “Globaalne pilk”.

Kevadpüha kostitab järgnevate saadetega:

10.00‒11.00 "Sisuturundussari: jätkusuutlik ja roheline". Lindström Eesti tegevjuht Roland Raud ja operatsioonide juht Hardi Tammis jagavad raadiosaates, kuidas jätkusuutlikkus ja digitaliseerimine kujundavad tööriiete tulevikku. Samuti laieneb ettevõte rahvusvaheliselt, avades uue tehase Poolas ja laiendades tegevust Vietnamis. Eestis tegutseb kolm teenindusüksust, mille jätkusuutlikkusse ja efektiivsusse investeeritakse pidevalt. Kuula saates, kuidas Lindström sillutab teed tekstiilijäätmevaba tuleviku suunas ja miks kasutada rohelist biodiislit. Saadet juhib Juuli Nemvalts. 11.00‒12.00 "Globaalne pilk". Seekordses saates võtame vaatluse alla USA ülikoolide ja keskvõimu vahel teravaks kiskunud tüli. Räägime USAs Michiganis õppiva Kaili Maltsiga sellest, missugune on olukord ülikoolides ja kui pabinas on välistudengid, kellest juba mitmed on riigist välja saadetud. Saate teises osas arutleme EBSi rektori, varem USAs õppinud ja õpetanud Meelis Kitsinguga, miks pitsitab Trump just USA tippülikoole ja mis võiks olla selle laiem mõju. Saadet juhib Pille Ivask. 12.00‒13.00 "Kinnisvaratund". Parem ja läbipaistvam suhtlus aitavad linnaametnikel ja arendajatel muuta planeeringud kiiremaks ja tõhusamaks, tõdesid Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus ja Reterra Estate'i tegevjuht Reigo Randmets. Mis konkreetselt on viimase pooleteise aastaga Tallinna planeeringutes paremaks läinud ja miks varem ei saadud sellega hakkama, mis olid põhjused ning millega ja kuidas linn tagab planeeringute kiirema, ent ka kvaliteesema menetlemise, sellest kuulete saates lähemalt. Saatejuht on Siim Sultson. 13.00‒14.00 "Äri Eestimaal". Tänane saade on popurrii sügishooaja põnevatest saadetest. Kõik saated on täismahus leitavad Äripäeva raadio lehelt, otsides üles saatesarja „Äri Eestimaal"

Saates tuleb juttu sellest, kuidas Lääne-Virumaal tegutsev ettevõte Vinkymon on kunagisse laudahoonesse sisse seadnud limonaaditehase ning kuidas poliitilised arutelud suhkrumaksu ümber panid neid mitme miljoni jagu investeerima.

Räägime ka Tartu majatootjaga ÖÖD House, mille ühe asutaja Jaak Tiik ütleb, et neid plagieeritakse nii palju, et nad ei tee enam väljagi.

Ning lõpetuseks räägime jäätmetest. Järvamaa ettevõte Neular annab Euroopa plastjäätmetele uue elu ehitusmaterjali näol. Räägime ettevõtte juhi Ilo Rannuga, miks ei kasuta nad toormena kohalikke jäätmeid.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00‒16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Saade süveneb tulevikuteemadesse ehk uurime, kuidas pensionisambaid kõige efektiivsemalt tuleviku jaoks ära kasutada.

Saates kuuleme Tuleva fondide nõukogu liikmelt ja Tuleva ühistu nõukogu esimehelt Kristi Saarelt, mis see passiivne investeerimine päriselt on ning milliste põhimõtete alusel on Tuleva fondid koostatud.

Saate teises pooles jagab Tuleva operatsioonide juht Sten Andreas Ehrlich nõuandeid, kuidas kasutada pensionisüsteeme investeerimiseks ning mida tuleks teada, et läbi pensionisüsteemi investeerimisel paremat tulemust saada.

Saade on salvestatud 19. märtsil toimunud Investor Toomase Investeerimisklubi üritusel.

