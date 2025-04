Tagasi 30.04.25, 18:46 Planeeringu menetlemisel jätab omavalitsus seaduse täitmata Parem ja läbipaistvam suhtlus aitavad linnaametnikel ja arendajatel muuta planeeringud kiiremaks ja tõhusamaks, tõdesid Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus ja Reterra Estate tegevjuht Reigo Randmets.

Foto: Siim Sultson

Randmets tõi saates “Kinnisvaratund” planeeringutega seoses esile kaks olulist nüanssi – vastutus aja ees ja vastutus väljakäidud lubaduste, ent ka kooskõlastuste eest. “Omavalitsustes käib süstemaatiline seaduserikkumine – väga karmid sõnad,” ütles ta, osutades ühele ümarlauale, kus ta viibis koos Lippusega ning lisas: “Need ei ole minu sõnad. Ma jäin seda kuulama: tegelikult on see õige!”

“Eesmärgid on meil samad ja arusaam, kuidas süsteem peaks toimima on meil ka samad,” kostis Lippus Randmetsa pikema arutelu peale. “Aru tuleb saada, et planeerimisamet on väga suurte muutuste keskel, neid muutusi me rakendame ja nende muutuste elluviimiseks, et need täidaksid eesmärki – seda ilusat tulevikku, mida ma siin maalin, aga mida me õigusaktidega ja struktuurimuudatustega jõustame – selleks, et need ka päris elus toimima saaks, väga oluline komponent on väljatoodud suhtlus. Kui kuskil on tunne, et midagi ei liigu, siis anda sellest märku,” soovitas Lippus.

Mis konkreetselt on viimase pooleteise aastaga Tallinna planeeringutes paremaks läinud ja miks varem ei saadud sellega hakkama, mis olid põhjused ning millega ja kuidas linn tagab planeeringute kiirema, ent ka kvaliteetsema menetlemise, sellest kuulete saates lähemalt.

Randmets kommenteerib arendaja vaatest, mis tegelikult toimub ning milliste kändude taga kogu protsess ikka veel takerdub. Lippus ütleb, mida ja kuidas siis teha, ent viskab ka kivi arendajate kapsaaeda. Samas jõuavad nad saate lõpuks tõdemusele, kuidas peaks koos edasi minema.

Saatejuht on Siim Sultson.