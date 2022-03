Koolilõpp ja praktika 17.03.2022

Venemaa firmadele antud garantiidest võib Soomele sadu miljoneid maksmata jääda

Soome riiklik garantiifirma Finnvera Venemaa ekspordigarantiide all on kinni ligikaudu miljard eurot, üks riskantsemaid projekte on laevaehitus Vene omanikega Soome laevatehases, kirjutab Yle.

