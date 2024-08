Tagasi 17.08.24, 16:37 Eesti miljardifirma käive kukkus enam kui pooleks Peamiselt laevandussektoriga seotud firma Bunker Partner OÜ, mis kuulub ka Euroopa kiiremini kasvavate firmade hulka, teenis mullu 60% vähem müügitulu kui aasta varem, mil ettevõtte käive ulatus üle miljardi.

Bunker Partner OÜ kuulub ettevõtjatele Ilja Krivošein (fotol) ja Anton Voronkov. Foto: Andras Kralla

Majandusaasta aruandest selgub, et möödunud aastal jätkas firma küll aktiivset tegevust laevakütuste müügis, aga lõpetas kaubaveod. Seega vähenes käive miljardilt 410 miljoni euroni. See omakorda tõi kaasa kasumi vähenemise – kui tunamullu teenis ettevõte 36,5 miljonit eurot kasumit, siis 2023. aastal oli see summa veidi enam kui 7 miljonit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun