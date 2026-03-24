Kasvulainel puitmaterjalide tootja kergitas käibe pea viiendiku võrra kõrgemale

Puidu- ja metsasektor jätab seljataha järjekordse väljakutsuva aasta. Positiivselt meelestatud töösturite suurim murekoht puudutab aga jätkuvalt toorainete kättesaadavust, mille lahendamine pole nende hinnangul ettevõtjate ülesanne.
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ja Swedbanki tööstusvaldkonna juht Raul Kirsimäe rääkisid saates “Mets ja majandus”, et puidusektor on majandusele strateegilise tähtsusega, kuid vajab selgemaid kokkuleppeid ja stabiilsemat keskkonda.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.