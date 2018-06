TOP: Suuremad Venemaa firmadest palgamaksjad Eestis

Kolmandal kohal on metallisulameid tootev Mast Europe OÜ, mille tehas asub Narvas aadressil Tiigi tn 6. Ettevõtte ainus juhatuse liige on Sergey Makhov. Firma esimese kvartali käive oli ligi 6,5 miljonit eurot ja tööjõumakse tasuti veidi enam kui 208 000 eurot. Firma kirjutab aastaaruandes, et personal suurenes 2017. aastal 72 inimeseni.

Palgakulud moodustasid 2017. aastal kokku 2 065 655 eurot, riigimaksude summa kokku oli 498 795 eurot. 2017. aastal moodustas juhatuse liikme tasu 73 183 eurot.

MAST Europe OÜ tehases toodetakse alumiiniumisulameid ja ferrotitaani, mida saadakse peamiselt teisesest toormest ehk metallijäätmetest, kuid ümbersulatamiseks võetakse vastu ka puhast alumiiniumi. Ferrotitaani tootmine algab vanaraua- ja titaanijäätmete vastuvõtmisega. Tehase tootmismaht on kuni 12 000 tonni ferrotitaani aastas ja kuni 10 000 tonni alumiiniumisulameid aastas. Ettevõte kirjutab oma majandusaasta aruandes, et MAST Europe on suurim ferrotitaani tootja Euroopas.

Aruandest selgub ka, et MAST Europe'i tooteid kasutavad sellised maailma suurimad brändid: Alcoa (Norra, Island, Hispaania), Hydro (Norra, Saksamaa), BENTELER (Norra), SAPA (Holland), Dubal/Emal (Araabia Ühendemiraadid), Hösch (Saksamaa), Rheinfelden (Saksamaa), Fondel (Suurbritannia), Interlink Metals and Chemicals AG. MAST Europe sisenes 2017. aastal Brasiilia turule.

Mitte ühtegi eurot tööjõumakse ei tasunud esimeses kvartalis näiteks e-residendi Oleg Savanovichi ettevõtte Telexchange System OÜ, mis võitis 2017. aastal Äripäeva koostatud telekomfirmade TOPi. Riiklikke makse on ettevõte esimeses kvartalis tasutud 75 eurot. Firma esimese kvartali käive oli ligi 5,8 miljonit eurot.

E-resident Savanovich kommenteeris neljapäeval Äripäevale, et tema firma on alati kasutanud Eesti raamatupidajate teenuseid ja seda alates ettevõtte asutamisest aastal 2007. "Me ei ole küll kedagi Eestist palgale võtnud, aga kasutame Eesti raamatupidamisfirma teenuseid, samuti on meil Eestis aadress ja kontaktisik, nagu Eesti uus seadus nõuab," märkis ta.

Raamatupidajad osutavad Savanovichi ettevõttele teenust korra kuus, saates ametitele kindlaks kuupäevaks nõutud raporteid. "Sel aastal tuleb meil lasta oma majandusaasta aastaaruanne kinnitada ka audiitoritel," kinnitas Savanovich. Ettevõtja sõnul on neil Eestis ka äripartnerid ja oma raha hoiavad nad alati Eesti pankades. "Ja hoolimata sellest, et kaks neist sulges oma initsiatiivil meie konto," lisas ta.

"Saan tegelikult aru, et see on väike panus Eesti riigile, aga me teeme, mis suudame, arvestades, et meie äri on ülemaailmne ning seda tehakse online'is," selgitas ta.

Telexchange System OÜ on tegutsenud Eestis üle kümme aasta ning pakub ettevõtetele VoIP- ehk internetitelefoni teenust. Telexchange System OÜ on oma põhilised kliendid leidnud Venemaalt, Usbekistanist, Laosest ja Ukrainast ning kinnitas mullu ilmunud loos, et on sõlminud üle 100 lepingu Euroopa ja Venemaa partneritega, kelle hulgas leidub ka suuri kõneoperaatoreid, nagu Orange.

