Kuidas info üleküllus enda heaks tööle panna?

Ajalugu näitab, et bitcoini hind võib veel kümnekordistuda

Kuigi bitcoin on naasnud oma varasemate tippude juurde, näitab ajalugu, et pooldudes on tõusuruumi sealtki.

Kuigi bitcoin on naasnud oma varasemate tippude juurde, näitab ajalugu, et pooldudes on tõusuruumi sealtki.