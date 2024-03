Digiaju supervõime: käivita oma teadmiste hooratas

Tiago Forte, digiaju kontseptsiooni eestvedaja. Idee raamatu „Kuidas luua endale teine aju“ taga on sündinud koostööst selliste organisatsioonidega nagu Fiat, Toyota, Nestle, Barings, General Assembly jt.

Info ülekülluse tingimustes saame aina enam kasu süsteemist, mis võimaldaks meil seda infot pakkida ja meie isiklikele vajadustele vastav teadmiste kogum luua. Kirja pandud ja korrastatud teadmised vabastavad aju ressursi, mida saame seejärel kasutada projektide elluviimiseks.

Teise aju idee eestvedaja, ForteLabsi rajaja Tiago Forte sõnul on alustamine lihtsamast lihtsam: hakka kirja panema kõike, mis tundub oluline. Tee seda elektrooniliselt, sest nii on kirjapandu sulle alati kättesaadav ja samamoodi on sinul alati käepärast virtuaalne kirjutusvahend ja märkmeplokk.

Milline rakendus valida?

Ehkki teise aju moodustavad kõik tööriistad ja äpid, mida saab kasutada teabega tegelemiseks – kirjavahetus, kalender, lugemisrakendused, nimekirjad–, soovitab Forte võtta digiaju keskusena kasutusele just kindlat tüüpi rakenduse. Selleks on digitaalne märkmerakendus. Microsoft Onenote, Google Keep, Apple Notes, Notion, Evernote – kõigil neil on neli olulist omadust:

Ja edasi?

Info on aju toit. Ja samamoodi, nagu me valime toitu, mida sööme, on meil kohustus ja õigus valida ka tarbitavat teavet. Teine aju annab võimaluse filtreerida infovoogu, valida sellest välja ainult parimad ideed ning talletada need privaatses ja kindlas kohas.

Kas kasutad juba mõnda rakendust, aga su tegevus näeb pigem välja nagu info juhuslik ühest kohast teise tõstmine? Või pole sa kindel, et vajalikud märkmed hiljem üles leiad?

Forte soovitab isikliku teadmuskogu loomiseks rakendada CODE-meetodit:

