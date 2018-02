Ärikliendid roolis: erasõitude maksustamise mõju ettevõtetele

07. veebruar 2018, 12:00

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180206/BROADCAST/180209765/AR/0/AR-180209765.jpg

"Ärikliendid roolis" esimeses saates on luubi all ettevõtetele kehtestatud uus erasõitude maksustamise kord. Mida see endast täpsemalt kujutab, kui suure lisakulu on see ettevõtetele kaasa toonud, millised on võimalused uue korra valguses ettevõtte autopargi halduskulusid vähendada jpm.