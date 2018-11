Pevkur: Ratase soov on pidada vastu 12. detsembrini

Hanno Pevkur Reformierakonnast (vasakul), Raimond Kaljulaid Keskerakonnast (keskel) ja Meelis Niinepuu erakonnast Eesti 200 olid esimesed külalised Äripäeva raadio uuenenud formaadiga saates "Kuum tool". Foto: Andras Kralla

Peaminister Jüri Ratase eesmärk on hoida valitsusliit koos kuni 12. detsembrini, kui riigikogu võtab vastu järgmise aasta riigieelarve, ütles Reformierakonna liige Hanno Pevkur Äripäeva raadio uuenenud poliitikasaates "Kuum tool".

Pärast riigieelarve vastu võtmist võib valitsusliit laguneda, sest kui ka president sooviks, siis pole tal võimalik valimisi enne korraliste valimiste päeva välja kuulutada ning siis võib kaks kuud tegutseda Eestis ka vähemusvalitsus, rääkis Pevkur.

Saates osalenud Raimond Kaljulaid Keskerakonnast polnud sellega nõus. Tema sõnul vastutab Keskerakond valitsuse kooshoidmise eest, kuniks Eestil on järgmine uus valitsus, ja Keskerakond ei lase end härida sellest, kui mõned poliitikud on valimiste eel hullunud.

Eesti 200 liige Meelis Niinepuu oli seisukohal, et peaminister Jüri Ratas oleks pidanud ministriametist vabastama valitsuskriisi kõige tulisemad osalised. Nad oleks tulnud saata vahelduseks pingile, märkis Niinepuu.

Äripäev alustas sel esmaspäeval raadios valimiseelse debatisaatega "Kuum tool". Kuni riigikogu valimisteni igal esmaspäeval kell 11.00–12.00 eetrisse minevas saates osalevad erinevate erakondade esindajad, kellega tehakse kokkkuvõte viimase nädala päevakajalistest teemadest.

Lisaks valitsuskriisile oli täna eetris olnud saate üks teema sotsiaalmaksu lagi. Seda ideed toetab Eesti 200, kes soovib maksulae kehtestada kolmekordsele keskmisele palgale. Üllatuslikult asus hiljuti sama ideed toetama ka Keskerakond, kes pakkus piiriks neljakordse keskmise palga. Maksulae vastu on aga Reformierakond. Saates kuulete, miks Reformierakond on selle idee vastu, kuidas Eesti 200 plaanib katta sotsiaalmaksu lae kehtestamisel tekkiva maksutulude vähenemise ning miks Keskerakond arvab, et koos sotsiaalmaksu laega on hea idee kehtestada kõrgema sissetulekuga inimestele senisest kõrgem tulumaksumäär.

Lisaks debateerisid kolme erakonna esindajad Hanno Pevkur, Raimond Kaljulaid ja Meelis Niinepuu erakondade reitingute üle ning kommenteerisid kahe riigifirma ehk Eesti Raudtee ja Operaili kohtuvaidlust.