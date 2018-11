LHV portfellihaldus Kaius Kiivramees Targa Raha konverentsil. Foto: Liis Treimann

Ühisrahastuse kogumahud on nagu küünemust

Eestlaste kogu laenumahust moodustavad erinevad ühisrahastusplatvormid vaid kaduvväikese osa ja süsteemset ohtu nad endast ei kujuta, ütles LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees konverentsil Tark Raha.

"Kui sa hüppad keldri aknast välja, siis sa end vigaseks ei hüppa, selleks on vaja kõrghoone tippu minna," tõi Kiivramees näite ühisrahastuse väikesest ohust. Kuid sellele vaatamata võib leida üksikuid kohti, kus võetakse liiga suuri riske, ütles Kiivramees.

Ameerika Ühendriikide osas on LHV fondijuhid ettevaatlikud. Viimane kümnend börsidel on olnud USA ja sealse tehnoloogiasektorikeskne, leidis LHV fondijuht Mikk Taras. "Kindlasti see ei pruugi järgmisel kümnendil nii korduda. Pigem kui me hindu vaatame, siis oleme seal suhteliselt ettevaatlikud," ütles Taras.

Kogu raha passiivse investeerimisega Ameerika Ühendriikidesse viia on Kiivramehe sõnul täpselt sama loogiline, kui see aastal 1914 Inglismaale viia. "USA mõjuvõim on stabiilselt aastaid langenud, samamoodi majanduses, kõikides valdkondades tegelikult," ütles Kiivramees. "See on see koht, kus me näeme, et üks riik ja üks piirkond ja üks reservvaluuta on justkui oma hiilguse tipul täna."

Kuhu aga tasuks enda raha viia ning kuivõrd on Eesti tänane olukord erinev kümne aasta tagusest ajast, saab kuulata Investor Toomase tunnist.