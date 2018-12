Priit Alamäe e-riigi arendamisest ja Eesti 200 trumbist

Priit Alamäe sõnas hommikuprogrammis, et e-riigi arendamisega on võimalik veel lisaks võita kodanike aega. Foto: Andras Kralla

Teisipäevases hommikuprogrammis rääkis hommikuprogrammis IT firma Nortali juht ja erakonna Eesti 200 üks eestvedajast Priit Alamäe, milliseid muudatusi Eesti e-riik vajab. Näiteks oleks vaja luua erinevate ametiasutuste vaheline andmete jagamise süsteem, et inimesed ei peaks asju ajades ühte ja sama liigutust mitu korda tegema. Priit Alamäe paljastas saates ka, mis on tema arvates Eesti 200 trump teiste erakondade ees.

Samuti rääkis Äripäeva uudistetoimetuse ajakirjanik Pille Ivask, kuidas Facebooki kaubitsejad brändirõivastega äri teevad ja sedasi ametlikele maaletoojatele peavalu tekitavad. Võimalik, et Facebooki kaupmeeste tegevus liigitub varjatud äritegevuse alla, mis on keelatud.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikult Kaspar Allikult uurisime, millist sõnumit kannab endas Tallinki otsus Helsingi börsile minna. Hommikuprogrammi juhtisid ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Priit Pokk.