Kuidas korrastada mälu ja jätta meelde õigeid asju

Tauri Tallermaa Foto: Veiko Tõkman

Enamik inimesi tunnetab mingil hetkel, et mälu veab neid alt. Vähesed teavad, et meeldejätmise probleemide vastu on olemas väga lihtsad ja toimivad vahendid, mida on võimalik õppida.

Kuidas korrastada oma mälutegevust ja jätta meelde õigeid asju? Keskendumisest ja mälu toimimisest räägib 20aastase koolituskogemusega kiirlugemise ja mõtlemise treener Tauri Tallermaa.

Saatejuht on Keit Ausner.