Eesti ettevõtjad asutasid miljonilise haridusfondi

Eesti ettevõtjad käivitasid Heateo Haridusfondi nimelise filantroopiafondi. Ideest kõnelevad Taxify kaasasutaja Martin Villig ning Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge. Foto: Liis Treimann

Eesti ettevõtjad käivitasid filantroopiafondi, mis plaanib järgmise kolme aasta jooksul panustada miljon eurot mõjusatesse haridusalgatustesse. Räägime ideest lähemalt fondi algatajatega neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Heateo Haridusfondi nimelisest fondist räägivad Taxify kaasasutaja Martin Villig ning Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge.

Äripäeva raadio hommikus tuleb juttu ka sellest, et Eesti äri- ja tarkvaraarendusettevõte võitis suure rahvusvahelise hanke Tansaania justiitsvaldkonna digitaliseerimiseks. Külas on Net Group juht Priit Kongo.

Räägime ka, et Eesti krüptoettevõtteid reguleerivad seadused on liiga leebed ja on reaalne oht, et ettevõtted võivad neid aina kasvava krüptobuumi taustal kurjalt ära kasutada. Mida aga selle vastu ette võtta ja kuidas tagada, et Tallinnast saaks turvaline, kuid atraktiivne krüptopealinn? Külas on CoinMetro investorsuhete juht Alina Varkki.

Stuudios on Alyona Stadnik ja Priit Pokk.