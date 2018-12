Kas sinu ettevõtte raha on kaitstud?

KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm. Foto: PRIIT SIMSON, Postimees/Scanpix

"Sisuturundussaates" on luubi all teema, kas sinu ettevõtte raha on kaitstud.

Juttu tuleb case study olukorrast, mis võib kaasa tuua sadadesse tuhandetesse ulatuva kahju. Kuidas kindlustada maksete laekumine? Mida teha pettuste vältimiseks? Selgitab KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm.