Millised tehnoloogilised arengud on ammendumas, mis kogub alles hoogu

Saatekülalised tõid välja, et mobiiltelefonite arengukõver on saavutamas oma tippu ehk mida aeg edasi, seda vähem tuleb revolutsioonilisi uuendusi peale võrreldes varasemate generatsioonidega. Samas asjade internetis on lootust peagi liikuda edasi tiigrihüpetega. Foto: © Kacper Pempel / Reuters, Reuters/Scanpix