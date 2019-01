E-poes tasub jälgida, kuhu kliendi korv kinni jääb

E-poe edukuse tagamiseks tasub paika panna mõõdikud, kui hästi ta toimib - näiteks kui palju hüljatakse ostukorve. See aitab mõista, kas kõik tarbijad jõuavad ostu sooritamiseni ning mis võivad olla takistused. Saates "Kasvukursil" kõnelesimegi sellest, mida arvestada e-poe loomisel, külas digiagentuuride Levipro ja WINK arendusjuht Ants Liivat (vasakul) ning Grant Thornton Baltic maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve. Foto: Äripäev

„Kõiges, mida me kliendi käest küsime tuleb olla valiv, eriti esimeses suhtes," lausus digiagentuuride Levipro ja WINK arendusjuht Ants Liivat saates „Kasvukursil“, mis kõneles sellest, mida tuleks silmas pidada e-poe loomisel ning mis maksuküsimustega arvestada.

"See on nagu kui sa saad kokku oma potentsiaalse abikaasaga - ega sa tõenäoliselt esimesel kohtingul kõike ära ei küsi. Sa teed seda suhte arenedes. Õpid, uurid ja küsid. Aga kui esimesel korral on kõik letti laotud, siis võib juhtuda, et see selle esimese õhtuga piirdub. Sama on kaubanduses - sa pead olema ettevaatlik, kui palju ja mida sa klientidelt küsid."

Seega on Liivati sõnul üks peamisi vigu, mida e-poe kujundamisel tehakse see, et palutakse registreerida enda juures konto isegi juhul kui see pole ilmtingimata vajalik. Samuti koormatakse tarbijad üle väljade täitmisega, mis on tarbetud – selle juures tuleb lisaelemendina mängu möödunud aastal jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR.

„Näiteks kui klient ei soovi ennast sisse logida ega registeerida, kuid soovib kaupa veebilehelt osta valib paki kohaletoimetamiseks pakiautomaadi, siis tekib küsimus, kas on asjakohane küsida pikalt infot inimese elukoha kohta. Tõenäoliselt mitte,“ lisas Grant Thornton Balticu maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve.

Varjatud kulutused põhjustavad tuska

Liigne informatsiooni küsimine võib tihti aga põhjustada ostukorvide hülgamist. See pole aga ainuke põhjus – näiteks võib klient jätta ostu pooleli seetõttu kui tellimuste vormistamise protsess on liiga keeruline või rakenduvad ootamatud lisakulutused.

„Näiteks valin välja ühe ilusa tassi, mis maksab 5 eurot tükk. Aga pärast näen, et sinna lisandub kas maksude või transpordi näol täiendav kulu, mis näiteks transpordi puhul võib olla 20 eurot. See tekitab minus tuska ja suure tõenäosusega sealt e-poest naljalt enam tellida ei taha,“ tõi Liivat näite. „Rusikareegel on selline, et ütle oma tarbijatele võimalikult varajases ostufaasis tegelikult ära palju see kohaletoimetamine maksma läheb.“ Selleks puhuks on levinud lahendus kohaletoimetamise kalkulaator.

Pikemalt sellest, kuidas mõõdikute abil hinnata e-poe edukust, mis meetodid aitavad ostukorvide hülgamist vähendada, kas unikaalsed e-poe lahendused on heast või kurjast ja millised on hiljutised ning tulevased e-kauplejaid mõjutavad maksu- ja regulatsioonimuudatused saab kuulata juba saatest.

Saadet toetab Grant Thornton Baltic.