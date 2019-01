Millal on õige aeg kinnisvara müüa? Aga osta?

Uus Maa kinnisvarasaade uurib, miks on just nüüd kriisijutud lahti läinud, võtab luubi alla Virumaa elamuturu ja esitab kõiki kinnisvaraomanikke huvitava küsimuse: millal on kõige õigem aeg müüa?

Foto: Andras Kralla

Ettevõtte juhatuse esimees Jaanus Laugus selgitab, miks on inimestel tekkinud kartus, et kinnisvaraturgu ähvardab kriis ja kas võrreldes kümne aasta taguse krahhiga on praeguses turuolukorras midagi teistmoodi.

Analüütik Risto Vähi vastab igihaljale küsimusele, mida ühel või teisel ajal esitanud peaaegu kõik kinnisvaraomanikud: millal on õige aeg müüa?

Ja veel vaatame, mis toimub Virumaal. Uurime, kas uusarendused kerkivad ja hinnad kasvavad ka Rakveres. Selgitusi jagab Uus Maa Virumaa konsultant maakler Margus Punane.

Saadet juhib Kristi Kool

