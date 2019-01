Eesti brändi Vestige Verdant võidukäik

Stuudios on Uku Nurk ja saatekülalisena Roone Roost, Vestige Verdant'i tegevjuht. Räägime peaasjalikult turundusest, sest ilma korraliku kommunikatsioonita ei ole võimalik viie aastaga jõuda orgaanilise kosmeetika brändiga maailmakaardile. Foto: Äripäev Jaga lugu:

Stuudios on Uku Nurk ja saatekülalisena Roone Roost, Vestige Verdanti tegevjuht. Räägime peaasjalikult turundusest, sest ilma korraliku kommunikatsioonita ei ole võimalik viie aastaga jõuda orgaanilise kosmeetika brändiga maailmakaardile. Saatejuhi pommküsimusele – kuhu see Fundwise'ist saadud raha läheb, vastab Roone rahulikult: „Peamiselt reklaami.“ Millised on Vestige Verdanti ostjad, millised on brändiväärtused, kus nad reklaami teevad ja veel paljudele küsimustele saate saates vastuse.

Saatejuht Uku Nurk.

Saadet toetab Roi.