Kuidas inimlikkus äri ja majandust mõjutab?

Pikka aega on majanduses võetud eelduseks, et inimene käitub ratsionaalselt, arvestades oma tegelikke vajadusi. Ometi on paljud ebaratsionaalsed mustrid meie käitumisse sisse programmeeritud ja tegelikult ka ennustatavad. Viimasel ajal on ebaratsionaalset käitumist palju uuritud ning leitakse, et see mõjutab suuresti kogu majandust, alates kliendikäitumisest kuni aktsiaturgude suurte kõikumisteni välja.

Saates räägivad juhtimisõppejõud, poliitik ja ettevõtja Anto Liivat ning EBSi nõustamiskeskuse tegevjuht ja õppejõud Annika Lentso mitmesugustest käitumisökonoomika väljunditest nii juhtimises kui ka ühiskonnas üldse, sh hinnakujundusest, kallutatusest, kaotuse vältimise soovist, paremate otsuste poole nügimisest ja muust.

Samuti kõneleme Richard Thaleri värskest raamatust „Väärkäitumine“ .

Saatejuht on Signe Rummo.