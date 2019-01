Töötajad pole oma juhtidega rahul

Juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa Foto: Veiko Tõkman Jaga lugu:

Paljudes uuringutes on välja tulnud, et töötajad ei soovitaks oma juhti tuttavale. Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutasime juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaaga, miks töötajad nii tajuvad ja mida ette võtta.

Arutelu selle üle, kas meil on piisavalt väärt tööjõudu, kütab endiselt kirgi. Uurisime Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Work in Estonia turundusspetsialistilt Kaisa-Triin Kosenkraniuselt, kas Eesti on õnneliku töötamise maa ning mida meie juures hinnatakse.

Eesti on atraktiivne riik tippspetsialistidele

Äripäeva hommikuprogrammis rääkis Kosenkranius, et Eesti on töötamise kohana tippspetsialistide hulgas üha poplaarsem. "Enim otsitakse jätkuvalt IT-spetsialiste ja see on ka valdkond, kus meie palgad ja motivatsioonipaketid on Euroopa muude linnade tasemel, workinestonia.com lehel on 500 rahvusvahelisest tööpakkumisest pea pooled IT-valdkonnas," sõnas Kosenkranius.

"Eesti tugevusteks peetakse oma erialal kiiret arengut, kuna firmad on suhteliselt madala hierarhiaga, tugev ülemuse-alluva suhet ei ole ja töösuhted on lähemal võrdsusele. Oluliseks hinnatakse ka seda, et staažist tähtsamaks peetakse saavutusi ja asjade ära tegemine on istutud tundidest olulisem," rääkis EASi esindaja. "Lisaks hinnatakse kõrgelt Eesti e-teenuseid, riigi digitaalset arengut ja vähest bürokraatiat. Just inimesed, kes tulevad näiteks Itaaliast või Argentiinast, kus ametniku laua taga ootamine on tavapärane, on positiivselt üllatunud digitaalse asjaajamise üle."

Kosenkraniuse sõnul tuuakse välja ka turvalisust ja head elukeskkonda taskukohasel viisil, värsket õhku ja puhast loodust. Puudustena nähakse ilma, seda, et meil on palju pimedat aega, ning et eestlastega sõbrunemine võtab aega.

Kandidaadid rabas

EASi teatel tõi 2018. aasta suvel alustatud värbamiskampaania "Career hunt" Eestile tuntust üle kogu maailma. Kampaania käigus tutvustas EAS koos 12 Eesti tööandjaga Eestit ja töövõimalusi IT-valdkonnas. Need 23 kandidaati, kes tuhandete kandidaatide hulgast välja valiti, lennutati novembri lõpus Eestisse. Lisaks viimase vooru tööintervjuudele tööandjate juures tutvustati neile ka Eesti elu. "Viisime nad rappa ja korraldasime neile kohtumisi siin elavate välismaalaste ja kohalikega," selgitas Kosenkranius.

Kampaania sai suure meediakajastuse kokku 24 riigis, kus ilmus 255 uudist. Näiteks ka Hispaania suurimas päevalehes El País'is, mis on 30 miljoni lugejaga ajaleht, Türgi suurimas päevalehes, lisaks ka IT-väljaandes Computer Weekly ja Forbesis, mis on IT-inimeste seas väga hinnatud kanalid. Esimesed värbamiskampaania läbinud IT-spetsialistid on juba Eestisse tööle asunud.

Saates oli külas ka Äripäeva HoReCa TOPi catering'i kategooria võitja Carmen Cateringi tegevjuht Sten Kosina. Küsisime, mis on nende õnnestumise tagamaad ja millisena näevad nad toitlustusvaldkonna tulevikku Eestis.

Hommikuprogrammi juhtisid Tiina Saar-Veelmaa ja Liis Amor.

Kuula värsket "Hommikuprogrammi" saadet Äripäeva uuest podcast'ide keskkonnast.