"99 protsendil maailmast on meie ees eelis"

Viljamaaklerfirma äriarenduse juht Indrek Aigro meenutas saates seika, kus Saudi Araabia alustas 1970ndatel katsega ise nisu kasvatada. Eksperimendi käigus selgus aga, et see on nende ilmastikutingimustes väga kulukas projekt. Foto: Terje Lepp Jaga pilti:

"Väga vähe vilja päritolukohti asuvad veel kaugemal perifeerias kui meie, siit on väga pikk tee laevaga ükskõik kuhu minna. Logistiline ebaedu on meil ma arvaks et 99% maakera teravilja suhtes," ütles Euroopa ühe suurima viljamaaklerfirma Copenhagen Merchants Group äriarenduse juht Indrek Aigro saates "Globaalne pilk", rääkides olukorrast teraviljabörsil.

Samas on Aigro sõnul meie eelis vaieldamatult vilja kvaliteet. "Kõige stabiilsemat vilja kvaliteeti toodetakse tegelikult USAs, Austraalias ja Kanadas. Need kolm on sellised eliitkvaliteediga vilja päritolumaad ja Eesti suudab tegelikult tänu oma klimaatilisele omapärale sarnast vilja toota," lausus Aigro.

Kui eelmise aasta kuum suvi on nüüdseks muutunud vaid soojaks mälestuseks ning uus pole veel päris käega katsuda, siis sellest hoolimata meenutasime saates, mis jälje jätsid kuumad olud põllumajandusele. Aigro märkis, et üheks päästjaks oli sellele eelnenud väga vihmarohke aasta.

Võtsime vaatluse alla ka selle, kuidas on globaalselt nõudluse ja pakkumise jõujooned viimase kümne aasta jooksul muutunud ning mis see teraviljabörs üleüldse on. Näiteks meenutasime seika, kus saudid üritasid 1970ndatel ise teravilja kasvatada, kuid eksperiment kõige paremini ei õnnestunud.

Kuula saadet "Globaalne pilk" Äripäeva uuest podcast'ide keskkonnast.

Copenhagen Merchants Groupi Eesti haru oli viimases parima palga maksjaid koondavas Palga TOPis kolmandal kohal. CM Tallinnas oli keskmine brutokuupalk 6724 eurot.

Ettevõtte juhatuse liikme Indrek Aigro sõnul töötab nende firmas rahvusvaheline seltskond, 12 inimesest on koguni kuus väljastpoolt Eestit.

Kõrge keskmise palga taga on mitmeid põhjuseid. “Kuna oleme ­Euroopa ühed suuremad viljamaaklerid ja Tallinna kontor tegeleb Baltikumi, Soome, Venemaa, Kasahstani ja Ukrainaga, siis me ei konkureeri ühegi Eesti ettevõttega. Konkurendid on Genfis, Rotterdamis ja Kopenhaagenis,” rääkis Aigro. See tähendab, et maakleritele tuleb maksta rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist palka.

